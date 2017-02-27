Владимир Кузьмин «Рокер-3»

Исполнитель: Владимир Кузьмин, Название: «Рокер-3», Стиль: блюз-рок Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Кузьмин давно уже достиг такого статуса, когда для успешной гастрольной деятельности новые песни уже особо не нужны. Однако неугомонная натура заставляет музыканта продолжать поступательное движение. Не успел народ как следует распробовать эпическую тетралогию (!) «End or Fin», как он решил продолжить еще один свой давний цикл, выпустив альбом «Рокер-3».

«Рокер-3» - это, конечно, вкусно звучащие тяжелые гимны про стальных коней, лихих подруг, любимые гитары, пенном напитке и ветре в голове. Но, как выяснилось, далеко не только. В последние годы Кузьмин всерьез озаботился своим духовным самосовершенствованием, перестав есть мясо и обратившись к ведической литературе. И это очень чувствуется при прослушивании третьего «Рокера». Избегая прямой назидательности, Кузьмин ненавязчиво поет о Боге, знаках свыше, взаимопонимании, которое считает синонимом любви, и некоей аскезе.

При этом в альбоме доминирует отвязная атмосфера, искрометный юмор и игривая интонация. Соответственно, не стоит удивляться, что в «Тайном знаке» высокое понятие «обречен» запросто рифимуется с модным разговорным выражением «ни о чем», а «молитва на устах» у героя песни «Папа подарил мне мотоцикл» появляется лишь тогда, когда норовистый байк грозит его подвести.

Наиболее удачным случаем совмещения стеба с высокими истинами следует признать задорный хардовый номер «Харлей Кришна» (одно название чего стоит!) с женским бэк-вокалом и умопомрачительными откровениями, вроде «если будешь девок мять, станешь осликом-кастратом». С одной стороны, Кузьмин сам симпатизирует вольно изложенному в песне учению. С другой — он явно боится погрязнуть в догмах и превратиться в самопародию. Как обычно, противоядием в этой ситуации служит самоирония и ценная способность не бояться увидеть собственное отражение в кривом зеркале. Примерно из той же оперы и натуралистический «Отходняк», из которого следует, что Кузьмину под силу не только выпустить одномоментно четыре альбома с сорока песнями, но и употребить сорок литров пива за четыре дня.

Иногда между строчек у Кузьмина проскальзывают фундаментальные вещи. В «Папа подарил мне мотоцикл» обнаруживается интересная идея о том, что человек, не умеющий найти равновесия в жизни, нередко чувствует себя хозяином положения лишь балансируя на своем мотоцикле. А в уморительной «Я без рокенрола» обращает на себя внимание фраза «говорят, в Европе у людей нет больше пола»: дескать, приверженность к настоящей музыке помогает сохранять ее адептам самоидентификацию.

«Рокер-3» позиционируется автором как «альбом для мальчиков». В то же время, здесь и девочкам есть чем поживиться. Хранительницам домашнего очага наверняка придутся по душе спокойные и честные композиции о длительных отношениях - «Понятная песня», «Хорошая семья» и «Время вернуться домой». Мятущиеся же натуры обязательно выделят для себя многоступенчатую «Акапулько» и пронзительную «Нет сил», пестрящую обезоруживающими признаниями («в церкви молятся тихо старушки за пропащую душу мою»).

Владимир Кузьмин сумел записать не одноразовый альбом, распробовать который в полной мере слушателю удастся лишь со временем. «Рокера-3» можно смело поставить в один ряд с такими продуманными во всех отношениях работами, как «Грешной души печаль» Александра Иванова и «О любви» «Чижа».

Большой весенний концерт Владимира Кузьмина, где прозвучат и песни из «Рокера-3», пройдет 8 марта в московском клубе «Известия Холл».