Вячеслав Бутусов объявил о роспуске группы «Ю-Питер»

Вячеслав Бутусов объявил о роспуске своего коллектива «Ю-Питер». Об этом сообщается на сайте коллектива.

В своем обращении к поклонникам Бутусов отмечает, что последний концерт «Ю-Питера» состоялся 26 февраля в Челябинске, который завершил сибирско-уральский тур группы.

«Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч. За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда. Благодарим всех участников коллектива и почитателей музыки группы «Ю-Питер» за творчество и сотрудничество. Большое спасибо всем вам. Жизнь продолжается», - говорится в сообщении.

В ближайшее время Бутусов планирует сосредоточиться на праздновании 35-летия группы «Наутилус Помпилиус». Для этого проекта он собирает новую команду и делает «жизнеутверждающую программу».

Группа «Ю-Питер» была создана в 2001 году. На счету коллектива 5 полноформатных альбомов. Последний релиз группы «Гудгора» увидел свет в 2015 году.