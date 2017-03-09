Суд направил дело Ромы Зверя к «Централ Партнершип» на новое рассмотрение

Суд по интеллектуальным правам отменил постановление нижестоящего арбитража по иску лидера группы «Звери» Романа Билыка к ООО «Кинокомпания Лунапарк» и ООО «Централ Партнершип» о незаконном использовании музыкального произведения, сообщают РИА Новости.

Ранее суд постановил выплатить ответчикам в пользу музыканта 1 миллион рублей за использование его песни «Южная ночь» в трейлере к фильму «Выпускной». По словам артиста, кинокомпании обращались к нему с просьбой использовать песню в качестве саундтрека к этой киноленте, но он отказался. В фильм трек так и не попал, а вот в трейлере ее использовали.

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел апелляционные жалобы ответчиков и отменил вынесенное в ноябре в пользу фронтмена «Зверей» постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Суд направил дело для нового рассмотрения.

Фильм «Выпускной» вышел на экраны в октябре 2014 года. Режиссером картины выступил Всеволод Бродский.