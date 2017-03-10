]]> ]]>
Главная Музыка Новости

РПЦ предложила «Ленинграду» и Тимати исполнить песни на стихи Пушкина

11:01 10.03.2017
«Ленинград» © KM.RU, Илья Шабардин
«Ленинград» © KM.RU, Илья Шабардин

Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) предложил пригласить группу «Ленинград» и Тимати для участия в концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры, сообщает «Российская газета».

День славянской письменности и культуры появился в 1863 году, в год 1000-летия обретения азбуки. Праздник был возрожден в 1991 году, а с 2010 года он ежегодно проводится в Москве.

По словам Епископа Тихона, на сегодняшний день наблюдается «кризис жанра», а потому в текущем году они хотели бы пригласить выступать самые популярные ансамбли и исполнителей. По мнению священника, «Ленинград» и Тимати могли бы исполнить песни на стихи Пушкина, Лермонтова или Тютчева.

Это, конечно, «возмутит» одно поколение, но одновременно заставит другое поколение услышать стихи русских классиков, считает отец Тихон. Он считает, что так можно «достучаться до молодежи» и показать богатство отечественной культуры.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.03.2017, 19:44
Гость: Остолоп

"Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) предложил пригласить группу «Ленинград» и Тимати для участия в концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры, сообщает «Российская газета»."

Вы ещё пусек до кучи пригласите. Совсем в епископате крыша поехала. И эти люди запрещают нам в носу ковыряться?
10.03.2017, 17:29
Гость: Дмитрий

Да, конечно, этого ХАМА обязательно надо пустить к Пушкину !
"Шнур" - это ПОЗОР Петербурга и России !
Корявый, косноязычный, быдло-воспитанный, безголосый
"вокалист" может красоваться на сцене и экране только
в стране населённой полуграмотными отбросами !
Сутулый, небритый, откровенно уродливый матерящийся хам Шнуров - под вывеской "Ленинград".
Сколько ещё он будет ПОЗОРИТЬ имя героического города и почему он до сих пор не привлечён к уголовной ответственности ?!
10.03.2017, 16:40
Гость: зое

возможно,он скрытый враг православия.их там много таких.из-за них косятся и на саму церковь.
Все комментарии (26)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.