РПЦ предложила «Ленинграду» и Тимати исполнить песни на стихи Пушкина

Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) предложил пригласить группу «Ленинград» и Тимати для участия в концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры, сообщает «Российская газета».

День славянской письменности и культуры появился в 1863 году, в год 1000-летия обретения азбуки. Праздник был возрожден в 1991 году, а с 2010 года он ежегодно проводится в Москве.

По словам Епископа Тихона, на сегодняшний день наблюдается «кризис жанра», а потому в текущем году они хотели бы пригласить выступать самые популярные ансамбли и исполнителей. По мнению священника, «Ленинград» и Тимати могли бы исполнить песни на стихи Пушкина, Лермонтова или Тютчева.

Это, конечно, «возмутит» одно поколение, но одновременно заставит другое поколение услышать стихи русских классиков, считает отец Тихон. Он считает, что так можно «достучаться до молодежи» и показать богатство отечественной культуры.