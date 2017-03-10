Группа «ДДТ» выпустит «Историю звука» на дисках

Группа «ДДТ» выпустит коллекционный сборник «История звука», сообщает «Репродуктор».

В сборник вошли 37 композиций, написанные в разное время на протяжении 37 лет существования коллектива. Отмечается, что большую часть трек-листа составляют песни, которые звучали на концертах с одноименной программой. Все треки представлены в оригинальных студийных версиях.

В сборник также попала новая композиция под названием «Любовь не пропала». Она уже исполняется на концертах, однако официально не издавалась.

Коллекционное трехдисоковое издание будет продаваться на концертах «ДДТ», начиная с 11 марта, стоимость издания составит 600 рублей.

Премьера концертной программы «История звука» состоялась осенью 2016 года. В ней «ДДТ» объединили старые песни из разных альбомов в одну программу. Композиции представлены блоками, которые условно можно разделить по временным периодам: 80-е, 90-е, 00-е.