Вася Обломов: «Горбачев высказался про Крым и тут же стал проклят»

Вася Обломов выпустил свой пятый студийный альбом «Долгая и несчастливая жизнь»

Презентация пластинки пройдет 16 марта в клубе RED. Василий — интереснейший собеседник, а поэтому в эксклюзивном интервью с ним мы обсудили далеко не только творческие вопросы.

Вася Обломов

KM.RU: Названия большинства твоих альбомов рождает комический эффект. А «Долгая и несчастливая жизнь», безусловно, цепляет, но уже вовсе не смешно. Почему?

- Ну, это было не первое название альбома, которое пришло мне в голову.

KM.RU: Знаю, он мог бы называться «Во грехе»...

- На самом деле, это я так пошутил. Среди вариантов названия была «Дорожная карта», но я подумал, что предыдущий альбом назывался «Многоходовочка», и развивать картографическую тему в дискографии не имеет смысла. А у меня как раз написалась песня «Долгая и несчастливая жизнь», и я переслушал весь альбом и пришел к выводу, что, наверное, альбом стоит назвать так. У меня были сомнения на тот счет, что оно длинное, что его тяжело разместить на обложке — дизайнер жаловался, непонятно, как его написать и т. д, Среди вариантов названия была еще «Потребительская корзина» и «Благополучие», но, в общем-то, я до последнего момента не мог определиться. В итоге решил, что раз есть песня, то пусть будет так.

KM.RU: То есть, как это часто бывает у музыкантов, ключевая песня альбома напасалась в самый последний момент?

- Она вообще родилась случайно. В какой-то момент я собирал песни в альбом, чистил компьютер от песен, удаляя то, что мне мне нужно, и внезапно нашел вот эту вещь, которая и дала название диску. Я понял, что ее надо оставить. Она напасалась очень быстро — у меня была музыкальная заготовка, я написал и забыл. Потом достал.

KM.RU: Была написана давно, но всерьез не воспринимал её?

- Не так уж давно — может быть, летом. Просто она получилась грустная, печальная, и я ее не доводил до ума. Делать из печальной песни сингл было неочевидно. А потом, когда я уже собирал песни в альбом, я достал заготовку, пошел на студию и дописал все, что необходимо.

KM.RU: Ты как-то учитывал тот богатый флер, который имеет словосочетание «Долгая счастливая жизнь? Фильмы Шпаликова и Хлебникова, песня Летова...

- Я это знал, конечно. Но, во-первых, у меня «Долгая и несчастливая жизнь». Во-вторых, я вообще на эту тему не зарубался. Я понимал, что могут возникать вопросы, противоречия. Всё равно, что быть музыкантом и решить, что в сочетаниях ля минор, фа мажор и ми мажор ты писать никогда ничего не будешь. Это неправильно. Если оно так напасались, то надо так писать и дальше. Да и в песне оно родилось не специально. Я знал, что оно может повлечь за собой и такие в том числе вопросы, но решил, что Бог с ним.

KM.RU: Речь вовсе не об упреках, а о том, что сам термин «Долгая счастливая жизнь» уже стало предметом серьезных исследований. Специалист по рок-поэзии Юрий Доманский написал великолепную статью на эту тему. Он пришел к выводу, что у всех оно вывернуто наизнанку и означает не счастье, а как раз наоборот. А ты как раз усилил эти смыслы, убрав сарказм.

- Здорово, если так вышло.

Вася Обломов

KM.RU: С твоей точки зрения, «Долгая и несчастливая жизнь» - это некий повседневный ад, который постоянно сопровождает человека.

- Действительно, песня не про политику, а про обычную повседневную жизнь. Про нас всех.

KM.RU: Мне интересно, как за три года, истекшие с момента «Многоходовочки», поменялось место политики в повседневной жизни человека? Ты отошел от политики и углубился в исследование природы человека?

- За всю историю существования Васи Обломова в дискографии сказано очень много слов. И проблема каждого последующего альбома заключается в том, чтобы постараться не повториться. А это довольно сложно с каждым новым диском. Проще всего было написать первый. Дальше сложнее. Касательно тем песен — я периодически сам себе задаю определенные темы, потому что у Васи Обломова каждая песня должна быть по существу, о конкретном, с максимальным раскрытием темы. В общем, я должен сам себе объяснить, зачем я написал эту песню. По такому принципу и были сочинены все песни в новом альбоме. Есть определенный набор черновиков песен, которые туда не попали. Но большая часть вошла. На самом деле, песен о внутреннем состоянии человека у меня не так много. Однако я просто подумал, что на каждом альбоме должны быть песни, которые немножко про нас, и не про политику, а как бы в общем. Они пользуются спросом у слушателей Обломова, которые часто на концертах просят петь именно их. Но мы не поем, потому что не можем петь все грустные песни Васи. Иначе это будут похороны. Рецепт альбома: в нем всегда должно быть несколько таких песен.

KM.RU: Раз Вася Обломов должен писать постоянно о чем-то конкретном, то тебе самому все труднее удерживаться в этих рамках?

- Скорее, речь идет о том, что у автомобиля должно быть четыре колеса. Это установка, если угодно, на качество. Песня должна обладать определенными свойствами: она должна быть понятной, в ней необходима тема. Ты должен объяснить самому себе, о чем ты писал. И я говорю именно об этом, а не о том, что я куда-то там себя загоняю. Это больше к вопросу о требованиях к себе. Если ты предлагаешь людям что-то послушать, то ты должен быть уверен в том, что это не совсем унылое г…но. Чтобы тебе не было стыдно и не впаривать людям непонятно что. Собственно, по этому критерию и выбирались песни и делался весь альбом – независимо от темы песен.

KM.RU: В чем по-твоему истоки повседневного ада, которому посвящен альбом? В социально-политическом устройстве, в падшей природе человека или же ты это рассматриваешь все в совокупности?

- Если я буду давать ответы на вопросы, которые волнуют меня, когда я пишу песни, то это будут уже не песни, а лозунги. А у меня нет желания превратить альбом в справочник из разряда как найти друзей и стать счастливым. Если отвечать на твой вопрос, что первично, то это – люди. Пусть это будет природа русского человека (имеется в виду человек, живущий на постсоветском пространстве). Подозреваю, что если бы я жил в Европе или в Америке, вполне возможно, что я сочинял бы песни про их идиотизм, потому что у них он тоже есть, но немножко другой. Наш идиотизм я, прежде всего, понимаю, могу себе объяснить его природу. В этом тоже есть определенная, если хочешь, красота. Он может быть настолько чудовищным, что даже в чем-то красивым. Я однажды задумался над тем, почему наша страна любила главного героя фильма «Афоня».Фильм действительно прекрасный, но если разобраться, то главный герой – просто страшнейший подлец и подонок. Не дай Бог встретиться с таким слесарем в жизни и пользоваться его услугами. Но каким-то чудом вся страна его обожала. Можно ли сделать вывод, что режиссер и авторы фильма, как сейчас говорят, очерняли страну? На мой взгляд – нет. Но если вставить его в реалии нашего времени, то человек, с лупой рассматривающий описание жизнедеятельности страны, скажет: так нельзя описывать русского человека – он не такой! Но от такой, в том числе. И я пишу в том числе и об этих людях. Мы все и хорошие, и плохие одновременно.

Вася Обломов

KM.RU: Ты хорошо сказал о том, что в твоих песнях присутствует самоцензура…

- Не то, чтобы самоцензура. Скорее, это фильтры. Это внятные вещи, тут нет политических составляющих. Здесь скорее качественная самоцензура – личный внутренний знак качества.

KM.RU: Ты провел параллели своих песен с художественными произведениями. В тоем новом альбоме много апелляций к классике. Какую функцию они выполняют? Может, ты хочешь показать людям некий эталон?

- Касательно песни «Неясная поляна»… У нас интернет устроен странным образом – люди иногда комментируют новости – безликого генератора. И где-то я наткнулся на очередную жизнеутверждающую цитату классика, под которой кто-то написал: «откуда инфа, что ты несешь, упырь?!» Причем там не было написано, кто это сказал, но смешно было, что человек спорил с классиком – наверное, искренне. Тогда я подумал, что забавно было бы, если бы все эти книжки вышли сейчас, и люди узнали, наконец, о чем вообще произведения, которые они проходят в том числе и в рамках школьной программы. Так я написал шуточную песню «Неясная поляна» о том, что если бы вдруг сейчас читатель внезапно зашел в книжный магазин, то обнаружил бы для себя массу интересных подробностей про собственную литературу и страну. Мне показалось это довольно забавным. А что касается того, что я хочу показать людям эталон… Я думаю, что мои слушатели все прекрасно видят и понимают и без моих песен. Другое дело, что есть люди, которым ты даже пальцем покажешь на предмет, они будут смотреть на палец. Поэтому песня абсолютно не для них. Им это слушать категорически не нужно, они ничего не поймут.

KM.RU: То есть в твоем творчестве заведомо присутствует некая элитарность?

- Дело не в элитарности, а в том, что у меня за время существования проекта сформировалась некая аудитория людей, которую нельзя разделить по гендерному признаку или возрастному. Потому что на концерты приходят и пожилые люди, и молодежь. Очевидно, это люди, которые, во-первых, понимают русский язык, а, во-вторых, обладают неплохим чувством юмора и каким-то более-менее адекватным пониманием действительности. Вот, собственно, и все общее, что есть в этих людях. Даже не социальный статус.

KM.RU: Это прекрасно, что аудитория сформирована. Но ты не хочешь ее расширить, как это, например, получилось у «Ленинграда», который и без того не бедствовал.

- Я не уверен, что Сергей Шнуров строил какие-то хитроумные планы по расширению аудитории. Я так понимаю, что отчасти все случилось само собой. Прекрасно, что у него это получилось. На мой-то личный взгляд, клип про лабутены ничем не лучше клипа про картошку VIP. Но, видимо, таинственная русская душа посчитала иначе.

KM.RU: То есть ревности или зависти у тебя к Шнурову нет?

- Мы же не конкуренты! На самом деле, я не верю в конкуренцию в музыке. Также, как и в литературе не может быть конкуренции. Ты можешь одинаково читать и Толстого, и Кафку, и, может быть, они тебе будут одинаково нравиться. Никакой зависти к чужому успеху у меня нет. Наоборот, меня радует, когда появляется что-то действительно интересное. Кроме того, как может расстраивать, если человек зарабатывает деньги? Это же прекрасно!

Вася Обломов

KM.RU: Почему в альбоме такое внимание уделено Льву Толстому. «Неясная поляна», дедушка на обложке на него похож…

- Это же картина Сурикова «Старик-огородник». А Лев Толстой мне нравится, хоть он и не имеет никакого отношения к моему альбому. Кто-то очень верно заметил, что если бы прилетели инопланетяне, то Лев Толстой мог бы совершенно спокойно им сказать: я и есть человечество, и это было бы правдой. Если кто-то это действительно будет читать, то могу повторить: друзья, Лев Толстой – это великий русский писатель!

KM.RU: В последнее время ты не пытаешься как-то фильтровать песни, которые пишутся по принципу «днем в газете – вечером в куплете»?

- Я стараюсь. Если ты имеешь в виду песню «По широкому вопросов кругу», то изначально она была раза в два длиннее. Даже если песня пишется по какому-то информационному поводу, как это было, скажем, в «Господине хорошем», я все равно старался делать это несколько шире и несколько более обще. Через сиюминутное рассказать о вечном. Честно говоря, мне вообще влом писать песню, срок годности которой составит неделю. Такие песни появляться могут, но некоторые из них я и не включил в альбом. «По широкому вопросов кругу» вошла, но она началась про сиюминутную историю, а потом выросла длинной, и я решил ей придать более универсальный смысл.

KM.RU: Говоря о сиюминутности – в песне упоминается Михаил Горбачев и совершенно конкретный новостной повод…

- Да, он высказался про Крым и тут же стал проклят.

KM.RU: Тебе хотелось просто защитить старика или ты уважаешь его в принципе?

- Еще раньше у меня была песня про Олега Табакова, где, по большому счету, повод был тем же самым. У нас любят искать во всем виноватого. Либо же спасителя, который нас спасет. А если не спасет, значит он – мудак и будь он проклят, потому что мы все в г…не из-за него. И вообще у нас любят привязываться к старикам. Как-то припадают – сначала к одному, потом к другому. Причем совершенно не важно, какую позицию ты занимаешь в жизни, просто все дружно начинают истерически орать.

KM.RU: А, в целом, как ты относишься к Горбачеву? Интересно знать мнение историка и просто мыслящего человека.

- Ну, он неоднозначная фигура, тут все непросто, но я скорее положительно отношусь, нежели отрицательно. Перестройка – это скорее хорошо, чем плохо. Падение «железного занавеса» и гласность – это очевидно хорошо. Старая система умирала, надо было строить новую. Многие вменяют в вину Горбачеву, что он «империю зла» довел до развала, а новую не создал. Что он был малокомпетентным и слишком наивным, что, конечно же, непростительно для политика, который должен быть более циничным и продуманным. Вот это его «новое политическое мышление», добровольное разоружение, запрет на алкоголь – как это все, мол, нелепо и наивно. Ошибок действительно была куча. Результаты мы все знаем, и любви и благодарности среди масс, насколько я понимаю, он никакой не сыскал. Но я считаю, что пусть лучше политик будет человечным, нежели бесчеловечным. Бесчеловечных людей в нашей истории было полным-полно, а им до сих пор то памятники ставят, то на могилу цветы ведрами носят.

Вася Обломов

KM.RU: В альбоме частично продолжены темы, заданные в «Многоходовочке». Меня восхитила песня «Человек херовый», которая как бы вывернутая наизнанку песня «Человек хороший», казавшаяся слишком беззубой и елейной.

- Именно поэтому и появилась песня «Человек херовый». К песне «Человек хороший» действительно не прикопаешься, она была несвойственной для Обломова, и в ней не было ни сарказма, ни иронии. Эта добрая и беззубая песня обескураживала меня самого, и я понял, что нужно как-то реабилитироваться и написать песню «Человек херовый». Я ее сочинил буквально тем же Макаром, следуя той же конструкции. Хотел даже сделать ее на ту же музыку, но она оказалась слишком доброй. Она не ложилась, возникал диссонанс. В итоге я написал другую музыку и сделал песню «Человек херовый», чтобы завершить начатую дилогию.

KM.RU: Провокационный вопрос: присутствует ли в этой дилогии автобиографизм?

- Как я уже сказал, у нас все люди и хорошие, и херовые одновременно. Поэтому, конечно, присутствует! На самом деле, единственное, в чем меня нельзя упрекнуть, когда я что-либо написал – это в том, что такого не может быть. К счастью, мы живем в стране, в которой может быть все, но большинство из того, что я описываю, я либо видел, либо был свидетелем тому, либо принимал участие в этом.

KM.RU: Если еще говорить о преемственности альбомов «Многоходовочка» и «Долгая и несчастливая жизнь», то я заметил, что мелодия «Ремонта» - та же самая, что и в песне «Wi-Fi».

- Не уверен, но «Ремонт» - длиннющая песня. По изначальной задумке, я хотел ее не закончить, чтобы она вышла в несведенном, разобранном, недопетом виде. Поскольку ремонт – это дело сложное, хотелось сделать, чтобы в ней торчали барабаны, были неодигранные партии…

KM.RU: Понимаю – чтобы песня олицетворяла собой ремонт.

- Да. Но сделав такую версию, я подумал, что это никто не поймет, и все подумают, что это брак. Мне это приходилось объяснять людям, которым я ее изначально ставил. Поэтому я все-таки решил ее дописать и сделать из нее что-то подобное. Но она была еще длиннее, ее пришлось урезать, хотя все равно в итоге вышло 6 минут непрерывного текста.

KM.RU: Но тут уже автобиографизм в чистом виде?

- Плюс-минус. Что-то было со мной, что-то с моими друзьями. Но все эти события имели место в реальности.

Вася Обломов

KM.RU: Как ты оцениваешь свое сотрудничество с кинематографистами – «Духless 2», Призрак»?

- Прекрасно. Насколько я понимаю, они тоже очень довольны тем, что у нас получилось. Песню «Призрак» я изначально написал не для себя. Просто я решил переписать ее для альбома, поскольку она не получила никакой внятной жизни – все-таки ее пели герои фильма. «Призрак» - семейная добрая обезоруживающая наивностью комедия. Если вы продержитесь первые 10 минут в кинотеатре, дальше вам будет довольно интересно. Ко мне обратились создатели фильма с предложением написать песню, которую могли бы спеть главные герои. Я посмотрел кино в разобранном виде и предложил свой вариант. Получилось так здорово, что ее решили поставить на титры, и она во многом объяснила, о чем был показан фильм. Получилось довольно забавно, пели ее Федор Бондарчук и Семен Трескунов. Через какое-то время я понял, что если ее больше нет нигде, то мне нужно записать ее самостоятельно. Теперь, думаю, мы будем этим треком заканчивать концерты, чтобы люди уходили на какой-то жизнеутверждающей ноте. Что касается «Духless 2», то тоже обратились и объяснили, что есть фильм, прислали мне финальную сцену, а я написал речь главного героя на уровне текста. Продюсеры сказали – это здорово, сделай из этого песню. По изначальной задумке, припевом должен был служить фрагмент хита певицы Скайлар Грей, Пафа Дэдди, Джей Зи «Coming Home». Есть у меня даже такая записанная версия, но из-за того, что фильм нужно было сдавать быстро, а правообладатели в Америке очень занятые, две недели было недостаточно для очистки авторских прав, поэтому срочно была сделана другая версия с другим припевом. Получилось, конечно, более блекло, нежели оригинал, но тут мы были заложниками исключительно времени.

KM.RU: И в итоге какой припев туда вошел?

- Просто песня сделана референсом – похожая, но не такая. Паша Есенин, который писал музыку к фильму, что-то сымпровизировал сам в том же духе.

KM.RU: Про саундтрек к фильму «Духless 2» ты говорил, что третий куплет там не такой уж радужный, но выходящие из кинотеатра люди скорее всего его не услышат. А в относительно беззаботном «Призраке» тебе не пришлось как-то себя ломать?

- Нет. Я посмотрел фильм – и сразу стало понятно, о чем должна быть песня и как ее написать. Я сделал демку, послал режиссеру и продюсерам, они одобрили, но попросили поправить несколько строчек. Потом я предложил там записать детский хор. Получилось хорошо – и это именно тот случай, когда очень удачно все сошлось: и кино с тематикой, и песня. Это было не зря.

KM.RU: Ты вообще следишь за новинками российского кино и как их оцениваешь?

- Да, все г…но!

KM.RU: Так вот категорично?

- Категорично. Недавно у меня была относительно свободная неделя, и я прямо смотрел русское кино, которое снимали в последние годы. Я посмотрел один, посмотрел другой, третий и поймал себя на мысли, что все они – чудовищные. Когда я обращался обратно к человеку, который мне это советовал, то поинтересовался: как же так? Он мне ответил: слушай, ну для русского кино… и дальше следовал ряд оправданий. А, на мой взгляд, не должно быть никакого «для русского кино». Никаких поблажек! Билет стоит одинаково, на русские фильмы нет никакой скидки, типа того, что сейчас будет наш фильм, он стоит в 3 раза дешевле, поэтому не обессудьте. С русским кино творится глобальная беда. Фильм должен либо сразу тебе нравиться, как тот же «Афоня» или «Игрушка» или «Интерстеллар», независимо от того, кем он снят, либо не нравиться тебе в принципе.

KM.RU: Названные фильмы для тебя – некие эталоны?

- Нет, я просто привел примеры хорошего кино. У нас очень любят фильмы про войну. Недавно я посмотрел фильм Мэла Гибсона «По соображениям совести». Притом, что тема войны мне уже осточертела, это прекрасное кино, которое можно брать как эталон того, как нужно рассказывать историю. Где нужно, там смешно, где не нужно – там на слезе, правильно вставлена музыка, адекватно меняется настроение героев, их мотивация и т д.

KM.RU: Поговорим о коллаборациях. «Жить всегда» ты исполнял 4 года назад на дне рождения группы Глеба Самойлова. Поэтому ты решил сделать свою версию?

- Иногда я люблю брать чужой припев и делать из него совершенно новую песню. Ну, это такая схема. А в «Жить всегда» мне нравился припев, а куплеты Глеба были о чем-то своем…

KM.RU: О фанатке «Агаты Кристи», которая спрыгнула с крыши.

- Я взял припев и сочинил к нему совсем другую историю. Сделал все это медленно, грустно и со скрипками. Также сняли к этому грустный и печальный клип. Показал Глебу, ему очень понравилось – новое прочтение, новая версия. Собственно, так и получилась песня. А без Глеба исполнять припев его песни было бы неправильно, поэтому это было предложено ему.

KM.RU: «Жить всегда» посвящена у тебя политическим репрессиям. Не самая очевидная тема, ее сейчас предпочитают необоснованно замалчивать. Почему ты к этому решил обратиться?

- А я всегда остро ощущал несправедливость – все то, что как раз случилось с героями нашего клипа на «Жить всегда». На самом деле, их могло бы быть значительно больше. Это акт величайшей несправедливости. А самое главное то, что по итогу никто ответственности за это не понес. Та судья, которая выносила приговор Бродскому, жила припеваючи дальше и т. д. в том числе, все те люди, которые принимали участие в репрессиях (я имею в виду не первых лиц государства, а работников НКВД и КГБ), жили прекрасной жизнью, посещали хорошие рестораны, носили шапку из каракуля, ходили по центру Москвы хозяевами жизни.

KM.RU: Какой-то личностный аспект в «Жить всегда» есть?

- В моей семье репрессированных не было. Я не из семьи диссидентов.

KM.RU: Я к тому, что многие вообще предпочитают не думать на эту тему, но проблема репрессий никуда от этого не исчезнет. Некоторые священники, например, утверждают, что всему российскому народу надо покаяться за репрессии, за расстрел Николая II. Интересно твое мнение на этот счет.

- Прежде всего, довольно странно сейчас наблюдать, что люди одновременно любят царя и Советский Союз. В нашей истории они вообще-то друг друга исключали. Что до покаяния, то у нас никто ошибок не признает. Так как если их признавать, то надо их исправлять, а это уже сложнее. Так и живем. Как пациент, который к врачу не ходит.

KM.RU: А как родился второй дуэт «Прощай» с твоим давним соратником Пашей Чеховым?

- А я просто написал песню и понял, что хочу, чтобы кто-нибудь другой спел припев. Подумал, что было бы здорово, если бы это был Паша. Позвонил, предложил, он пришел и спел. Вот и все.

KM.RU: Интересно узнать твое отношение к использованию ненормативной лексики в собственном творчестве и вообще?

- Да ради Бога! Если это используется обоснованно как художественный прием, а не мат ради мата, то почему бы и нет? Меня это абсолютно никак не смущает. Думаю, что слушателей тоже.

KM.RU: Как шла работа над альбомом в музыкальном плане?

- С этим альбомом я провел в студии побольше времени. Какие-то заготовки я делал сам, на большинстве инструментов играл тоже сам, а те из них, которые мне были необходимы живьем, я записывал в студии. Где-то Яник Николенко сыграл на флейте, где-то Петюня Тихонов на трубе, где-то Ася Соршнева на скрипке, где-то Дима Карев на аккордеоне. По-моему получилось неплохо.

KM.RU: Но, насколько я понимаю, Вася Обломов – это все же сольный проект и постоянного состава группы у тебя нет?

- Есть состав, с которым мы играем и ездим на гастроли. Просто он может определенным образом расширяться. Например, я могу позвать двух-трех гитаристов для участия в каком-то концерте – если они нужны. Точно так же определенный набор музыкантов я могу позвать, чтобы сыграть с ними большой концерт. На гастроли, напротив, можем поехать очень маленьким составом. Это очень удобно с экономической точки зрения.

KM.RU: Что будет на презентации 16 марта?

- Как раз большой состав. На некоторых выступлениях мы делаем довольно остроумный видеоряд, который будет и 16-го. В результате этого видеоарта песни, возможно, приобретут даже какой-то новый смысл.

KM.RU: Альбом будете играть не весь?

- У меня уже пять альбомов получилось, поэтому если я буду играть все песни, то никакого времени не хватит. Я еще не написал сет-лист концерта, но большинство новинок, которые вживую не звучали, там будут сыграны.

KM.RU: Спецгости будут?

- Если и будут, то мы не собираемся их заявлять.

KM.RU: Планов по возрождению группы «Чебоза» у тебя по-прежнему нет?

- На самом деле, все очень просто: нам на эту тему никто не предлагает нормальных денег. Надо иметь мотив, ради чего это делать.

KM.RU: Но когда-то ты же это делал без мотива.

- Но мы же все равно хотели получать деньги за свои концерты. Кто из музыкантов этого не хочет? В любом случае поживем - увидим.