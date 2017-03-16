Рустэм Булатов (Lumen): «Прекратить войну может идея, которая заразит миллиарды»

Восемнадцатого марта в клубе Stadium пройдет презентация нового альбома группы Lumen «Хроника бешеных дней»

Lumen всегда ценили за искренность, «Хроника бешеных дней» - сверхубедительное доказательство, что группа осталась верна себе. Судя про предельно искренним ответам нашему порталу, верным себе остался и лидер группы Рустэм Булатов.

Lumen

KM.RU: Когда рок был асоциален, вы поднимали злободневные темы. Когда протест, можно сказать, вошел в тренд, вы, напротив сбавили обороты? Почему? Не хотели быть в струе?

- Во-первых, считаю тему борьбы за мир одной из самых злободневных сейчас. Во-вторых, мы продолжаем играть старые песни на концертах. Ситуация в стране слабо развивается, и добавить что-то «по теме» можно, но это не будет сильно отличаться от того, что мы уже сочинили. Не хочется топтаться на месте и описывать старую историю новыми словами. Нас всё ещё волнует происходящее, если случится что-то, что мы воспримем как поворотное событие или важный момент – думаю сочиним об этом. Пока есть о чём ещё говорить и петь… Например, наш предыдущий альбом «Нет времени для любви» был просто необходимым для нас выдохом. Мы живые люди, и много в жизни происходит такого, что нас трогает. Этому тоже нужен выход в творчестве.

KM.RU: Евгений Федоров из группы Teqiulajazzz неоднократно говорил в последнее время, что он сознательно сделал паузу с социальными песнями, потому что его откровенно испугало, что большинство из них у него сбывались. Минувшей осенью я переслушивал ваш альбом «Мир» и, признаться, сам содрогнулся, насколько он пророческим оказался. Может, в вашем случае и этот фактор сработал?

- Мне не страшно, когда сбываются какие-то строки о плохом. Мне чаще всего от этого тоскливо. Ты вроде бы предупредил, что будет, а потом тебе только остаётся смотреть, как людям больно. Потому что один ты ничего сделать не мог.

KM.RU: Тем не менее, когда вы сейчас поднимаете антивоенную тему, важно ли вам тщательно выверять текст, чтобы не быть превратно (или, напротив, спекулятивно) истолкованными той или иной стороной конфликта? Или иногда не грех и рубануть правду-матку сплеча?

- Нет, я не выверял текстов. Наша позиция открыта, мы её многократно повторяли. Быть оболганным не боюсь, мы уже давно живём, не впервой…

KM.RU: Словосочетание «хроника бешеных дней» вообще очень симптоматично для нашего времени. При работе над соответствующим диском что вам было важнее: подняться над схваткой или же, напротив, окунуться с головой в самую гущу событий и орать оттуда? Приведите, пожалуйста, примеры с конкретными песнями, если можно.

- «Хроника» - это свидетельства событий. В заглавной песне мы так и определяем основное состояние общества сейчас. Есть небольшое количество людей действующих, вершащих историю… Их много, но небольшим это количество можно назвать относительно всех остальных – тех, кто выбрал позицию наблюдателя, тех, кто ничего кроме как быть «понятым истории» не сможет. Эта инертность, она мне не понятна… Это детская позиция. Поэтому припев звучит именно так:

«… Кто мы?

Свидетели хроники бешеных дней.

Не каждый поймёт, что стоит на кону.

Взрослые люди играют в детей,

А дети всё время играют в войну».

Если говорить про главную тему альбома, то возможность лично окунуться в гущу событий означала в каком-то виде посещение зоны боевых действий. Вот здесь появляются те риски, о которых Вы спрашивали в позапрошлом вопросе – стать жертвой пропаганды… Поэтому за войной следил и слежу через сеть. И появляются мысли как в песне «Сын. Дом. Дерево»:

«Ревёт поток оправданий – хозяева войны

Тебе расскажут причины, они всегда верны,

Потом им вторят собаки – диванные войска,

И вроде всем всё понятно, что врут, а ты пока…

Надейся дальше, молись до поры…

Судьба приходит, приносит дары:

Война, пожар, топоры».

KM.RU: В продолжение темы… Не опасаетесь ли вы, что ваши песни когда-нибудь поднимут на щит торговцы очередным «майданом»?

- Вы слышали про сообщества в ВК, в которых детей доводили до самоубийств? Про игру «Синий кит»? Эти сволочи использовали в своих манипуляциях и строки из наших песен, образы из них… Перевирая смысл сказанного, извращая песни так, как было удобно им… Как можно застраховаться от подобного? Каждый день страна потребляет терабайты глума, стёба… Мемы, шуточки… Ничего страшного, но у некоторых людей мозги уже заточены только на подобный «креатив». Как извратить то, что извратить, казалось бы, нельзя… И появляются работы типа «Горбатой крыши» (смешной ролик нарезанный из мультфильма про Карлсона)… Я к чему всё это говорю. Я сам при желании могу обосновать всё что угодно, для чего угодно. Может получиться стройно или не очень, но сам факт в том, что да, могу. И поэтому бояться за результат нашего с ребятами труда просто глупо. Захотят «поднять на щит» - поднимут. С таким же успехом это может быть песня «Во поле берёза стояла»… Не нужно переживать о том, на что не можешь повлиять.

Обложка альбома. Предоставлена издателем

KM.RU: «Сомнения закаляют», поете вы. Но не кажется ли вам, что в современном морально-этическом релятивизме и тотальными манипуляциями общественным сознанием сомнения, напротив, дезориентируют?

- Сомнения – это признак критического мышления. Скептики тоже ошибаются, но реже тех, кто без сомнения доверяет всему… А про закалку там в таком смысле, что трудно быть верными идее, которую разделяет меньшинство.

KM.RU: Так что же нужно для того, чтобы все-таки кончилась война? Достаточно ли одних песен – пусть даже и в них звучат все «голоса мира»? И есть ли смысл их писать вообще в данной ситуации?

- Нужна идея, которая заразит миллиарды. У Маркса, например, получилось такую идею родить в своё время. И эта идея изменила мир. Хорошая идея, кстати, имеющая непосредственное отношение к современному положению вещей. Капитализм переживает очередной кризис, который будет только усугубляться. Разрешить его можно большой войной. Так уже было два раза. И так можно веками по кругу ходить. Война. Рост. Кризис. Война. Рост. Кризис… Я упрощаю, но вижу смысл именно таким. Что нужно для того, чтобы кончилась война? Новая идея. Вера в то, что вырваться из этого цикла возможно. Главный ответ нужно дать не идеологический и не моральный. Главный ответ должен быть экономическим. Как нам всем достойно жить на Земле? Поэтому я вспомнил про Маркса.

Песен для достижения мира недостаточно. Но песни трогают людей больше, чем информационные сообщения о необходимости соблюдения «Минских соглашений». У нас есть, хоть и небольшая, но возможность качнуть чашу весов в сторону мира. Мы ей пользуемся. У каждого есть такая возможность. Пойдите в сеть, напишите на своей странице «Я за Мир во всём мире!» И это будет много лучше той ерунды, которую обычно постит большинство. Даже в этом есть толк. Это лучше, чем не делать совсем ничего.

KM.RU: «Сын. Дом. Дерево» - это развитие идей песни «Когда» на новом витке?

- Нет. Ходит в народе такая присказка про то, что настоящий мужчина должен воспитать сына, построить дом и посадить дерево… Список дел на жизнь: сын, дом, дерево… Не вдаваясь в детали происхождение афоризма, его интерпретации и прочее - образ мощный и красивый. Но что делать, если судьба отвечает на это: «Война. Пожар. Топоры»?

Размышления об этом и о том, откуда у «судьбы» руки растут… Я приводил выше строчки.

KM.RU: Ваши новые песни тяжелы, но и довольно мелодичны, что вообще редкость для современных альтернативных команд. В связи с этим вопрос: ваши тяжелые песни изначально заточены под такую аранжировку? Например, Илья Черт недавно сказал, что песни под гитару и «боевики» пишутся принципиально по-разному.

- «Истину» сочинили в тот момент, когда работали над акустическим альбомом. И соответственно первое звучание у неё было как у всего альбома «Нет времени для любви». Так что, нет. У нас всё складывается иначе. У каждой песни своя история сочинения и свой подход…

