Алла Пугачева поддержала воспитанницу своего шоу «Фактор А» Юлию Самойлову
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева встала на защиту российской участницы конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой.
Как пишет портал Woman.ru, по мнению Пугачевой политика и проблемы в международных отношениях не должны касаться деятелей искусства.
«Я знаю, как Юля мечтала выступить на «Евровидении». Все остальное — это суета и бред. Когда поет человек, да еще и с ограниченными возможностями, должны забыться все распри. Никакой провокации тут нет. Ну поругались с Украиной, помирились, почему артист должен страдать?» - прокомментировала сложившуюся ситуацию Примадонна.
Напомним, что Юлия Самойлова заявила о себе в 2012 году, приняв участие в телешоу Аллы Пугачевой «Фактор А». Победу тогда артистка не одержала, однако была отмечена специальной премией «Золотая звезда Аллы».
Юлия Самойлова является инвалидом первой группы, у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Артиска передвигается в инвалидной коляске. На конкурсе «Евровидение 2017» Самойлова выступит с песней «Flame Is Burning». Официальный Киев пока не дал разрешение артистке на въезд в страну, так как в 2015 году Самойлова выступала в Крыму.
Конкурс «Евровидение 2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.