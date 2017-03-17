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Алла Пугачева поддержала воспитанницу своего шоу «Фактор А» Юлию Самойлову

10:54 17.03.2017
Алла Пугачева © KM.RU
Алла Пугачева © KM.RU
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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева встала на защиту российской участницы конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой.

Как пишет портал Woman.ru, по мнению Пугачевой политика и проблемы в международных отношениях не должны касаться деятелей искусства.

«Я знаю, как Юля мечтала выступить на «Евровидении». Все остальное — это суета и бред. Когда поет человек, да еще и с ограниченными возможностями, должны забыться все распри. Никакой провокации тут нет. Ну поругались с Украиной, помирились, почему артист должен страдать?» - прокомментировала сложившуюся ситуацию Примадонна.

Напомним, что Юлия Самойлова заявила о себе в 2012 году, приняв участие в телешоу Аллы Пугачевой «Фактор А». Победу тогда артистка не одержала, однако была отмечена специальной премией «Золотая звезда Аллы».

Юлия Самойлова является инвалидом первой группы, у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Артиска передвигается в инвалидной коляске. На конкурсе «Евровидение 2017» Самойлова выступит с песней «Flame Is Burning». Официальный Киев пока не дал разрешение артистке на въезд в страну, так как в 2015 году Самойлова выступала в Крыму.

Конкурс «Евровидение 2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

Темы: Евровидение, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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