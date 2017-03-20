Киев запретил российской участнице «Евровидения» въезд на Украину

Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете въезда в страну российской участнице песенного конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой главу ведомства Василия Грицака.

По его словам, основанием для запрета послужило то, что певица без ведома украинских властей посещала Крым. Грицак считает, что российские власти специально решили отправить Самойлову на конкурс и таким образом проверить реакцию Киева.

СБУ начала проверку в отношении артистки сразу, как только стало известно, что именно она будет представлять РФ на конкурсе. Исполнительный директор «Евровидение» Йон Ола Санд некоторое время назад заявил, что решение об участии российской певицы в конкурсе должны принимать власти Украины.

Крым три года назад вошел в состав России по итогам референдума. Киев не признает его итогов, продолжает считать полуостров своей территорией и весьма болезненно реагирует, если кто-либо посещает Крым без его согласия.

