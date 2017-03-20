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Киев запретил российской участнице «Евровидения» въезд на Украину

19:04 20.03.2017
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Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете въезда в страну российской участнице песенного конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой главу ведомства Василия Грицака.

По его словам, основанием для запрета послужило то, что певица без ведома украинских властей посещала Крым. Грицак считает, что российские власти специально решили отправить Самойлову на конкурс и таким образом проверить реакцию Киева.

СБУ начала проверку в отношении артистки сразу, как только стало известно, что именно она будет представлять РФ на конкурсе. Исполнительный директор «Евровидение» Йон Ола Санд некоторое время назад заявил, что решение об участии российской певицы в конкурсе должны принимать власти Украины.

Крым три года назад вошел в состав России по итогам референдума. Киев не признает его итогов, продолжает считать полуостров своей территорией и весьма болезненно реагирует, если кто-либо посещает Крым без его согласия.
   

Темы: Украина, Евровидение, Музыка в мире, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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21.03.2017, 08:37
stalker

Что и следовало ожидать. Совсем недавно пресс-секратарь президента РФ Песков заявил, что Россия не будет менять своего участника на этом конкурсе. Надеюсь что наши власти и Первый канал свое обещание сдержат. И если киевские власти будут упорствовать, то нам придется отказаться от участия в конкурсе. Это в пику тем, кто еще недавно заявлял, что нам просто необходимо направить туда своего участника, что Киев прогнется перед организаторами конкурса и не захочет скандала перед Европой. А разговоры об обратном лишь "сон разума". Мол, толерантная Европа этого не допустит. Вот и посмотрим. Первый шаг уже сделан Киевом. Кстати, музыкальный продюсер И. И. Пригожин совсем недавно в своем интервью заявил, что данный конкурс популярен по настоящему только в России. А в самой Европе (не смотря на свое громкое название) многие его не смотрят, им не интересуются и даже не знают о его существовании. И это не домыслы. Говорю то, что слышал из первых уст.
21.03.2017, 08:20
ПТРД

Вы очень любите цитировать всякие соглашения, меморандумы, положения и законы. Поясните, пожалуйста, что означает "с целью причинения вреда интересам государства"? Скажем, если я решил поехать в Крым искупаться, я нанес вред интересам украинского государства или нет? Честно, если бы "директором был я", мгновенно издал бы следующий закон: "Гражданам Украины въезд в Крым запрещен". Думаю, вы в итоге его и получите.
21.03.2017, 08:03
Викторс

Вопрос - а кто может гарантировать безопасность " европейцев" ?
Если в стране анархия , и виноваты не только. Путин а и те кто тянул в европу
Так , что европейцы могут и сами отказаться ехать , если сми покажут действительность украины
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