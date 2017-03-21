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Кобзон порадовался проблемам с въездом на Украину Юлии Самойловой

15:42 21.03.2017 , Антон Крайний
Иосиф Кобзон © KM.RU, Илья Шабардин
Иосиф Кобзон © KM.RU, Илья Шабардин

Информация о запрете СБУ Украины на въезд российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой вызвала неоднозначную реакцию в обществе

Иосиф Кобзон ранее призывал Россию бойкотировать «Евровидение», поэтому его эта новость только порадовала. «Я очень рад, потому что я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей, - сказал Кобзон в интервью РИА «Новости». – Поэтому очень хорошо, что они (Киев. — Прим. ред.) искусственно создали, как говорят в футболе, "положение вне игры».

Певец мсчитает, что России с самого начала следовало уклониться от посещения Украины ради песенного конкурса. «Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам», — сказал Кобзон, напомнив о том, что в 1980 году спортсмены США не поехали на Олимпиаду в Москву, «показали свой характер».
При этом Кобзон посетовал, что Россия, увы, не ведет себя в этой ситуации достойно. «А мы все пытаемся защитить какие-то несчастные 30 тысяч долларов, которые внесли в Евровидение. Плевать на них. Мы теряли гораздо больше. Только честь и совесть не теряем», - заключил он.

Иосиф Кобзон в фильме «Мы нижеподписавшиеся». Фото с сайта kino-teatr.ru

Напомним, днем раньше глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в страну. Чуть ранеше глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие россиянки в конкурсе. Она посещала Крым в 2015 году без разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. При этом исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.
 

Темы: Евровидение, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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21.03.2017, 19:02
бывшему homo sapiens

Как все правильно сказано.А главное ,этим недогосударствам нужно вооружаться и объединятся на случай, когда фуфайки затеят очередную военную истерию.
21.03.2017, 18:29
Денег нет, но вы держитесь

Надеюсь, что "несчастные 30 тысяч долларов", на которые плюет Кобзон, он лично подарит домам престарелых и больницам Крыма.
21.03.2017, 18:01
Ник16

Даёшь железный занавес вдоль западной границы такой же, как хочет Трамп построить на границе с Мексикой. И фильмы только советского образца, а то стрелялки уже порядком надоели.
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