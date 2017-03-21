Кобзон порадовался проблемам с въездом на Украину Юлии Самойловой

Информация о запрете СБУ Украины на въезд российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой вызвала неоднозначную реакцию в обществе

Иосиф Кобзон ранее призывал Россию бойкотировать «Евровидение», поэтому его эта новость только порадовала. «Я очень рад, потому что я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей, - сказал Кобзон в интервью РИА «Новости». – Поэтому очень хорошо, что они (Киев. — Прим. ред.) искусственно создали, как говорят в футболе, "положение вне игры».

Певец мсчитает, что России с самого начала следовало уклониться от посещения Украины ради песенного конкурса. «Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам», — сказал Кобзон, напомнив о том, что в 1980 году спортсмены США не поехали на Олимпиаду в Москву, «показали свой характер».

При этом Кобзон посетовал, что Россия, увы, не ведет себя в этой ситуации достойно. «А мы все пытаемся защитить какие-то несчастные 30 тысяч долларов, которые внесли в Евровидение. Плевать на них. Мы теряли гораздо больше. Только честь и совесть не теряем», - заключил он.

Иосиф Кобзон в фильме «Мы нижеподписавшиеся». Фото с сайта kino-teatr.ru

Напомним, днем раньше глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в страну. Чуть ранеше глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие россиянки в конкурсе. Она посещала Крым в 2015 году без разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. При этом исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

