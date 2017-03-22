Отвергнутая жена Вадима Казаченко родила ребенка

Экс-супруга Вадима Казаченко Ольга стала мамой

Вадим Казаченко

Пол малыша пока не раскрывается. Но доподлинно известно, что певец не только не признал свое отцовство и отверг супругу, но и сделал на днях прилюдно предложение руки и сердца своему директору Ирине Аманти. «Насколько я знаю, певец ничего не сделал в день, когда его супруга родила – не позвонил и не поздравил. Зато устроил пошлое, на мой взгляд, предложение руки и сердца своему директору Ирине Аманти. Мне кажется, что мужчина, который так поступает, пока его жена рожает, не очень хороший человек», - рассказала «СтарХиту» адвокат Ольги Катя Гордон.

Брак Казаченко и Ольги был признан фиктивным, но сйечас молодая мама и ее адвокат ожидают вердикт суда об отмене данного решения. Теоретически артист может жениться на другой, но при этом несет ответственность за ребенка. «Хочется обратиться к Вадиму Казаченко. Ребят, давайте все вместе оставим стыдную попытку пожениться, - продолжает Гордон. - Не будем усложнять ребенку жизнь, который стараниями Казаченко может получить прочерк в графе «отец» в свидетельстве о рождении. Давайте просто порадуемся новой жизни, тем более, что это - прекрасная возможность помириться. Все же можно сделать по-человечески. Я предлагаю порадоваться, что у Вадима и Ольги Казаченко родился ребенок».

Вадим Казаченко

В ближайший месяц будет решаться о том, что будет стоять в графе «отец» в документе на ребенка. Правда, счастливую родительницу сейчас это мало волнует, поскольку она поглощена заботами совсем иного рода. «Оля сейчас сконцентрирована на ребенке, как и любая нормальная мама, - говорит Гордон. - Мне кажется, у нее в глубине души все еще теплится надежда, что они с Вадимом помирятся. На мой взгляд, Казаченко ведет себя как-то не по-человечески. Я уверена, что Оля будет только рада желанию отца общаться с ребенком. С ее стороны точно не будет преград».

Если появится необходимость, Ольга готова пойти на ДНК-тест, чтобы доказать отцовство ребенка. «Мы пришли к Андрею Малахову и сказали, что готовы к ДНК-тесту. Если Вадим сделает экспертизу публично в «Пусть говорят», то у Ольги будет еще один козырь, что их супружеская жизнь не была фиктивной», - заключила Катя Гордон.

Фото с сайта kino-teatr.ru