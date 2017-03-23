Скончался самый трогательный актер из фильма «Мэрри Поппинс, до свидания!»

Советский актер эстонского происхождения Лембит Ульфсак скончался 22 марта на 70-м году жизни.

Причиной смерти артиста названа тяжелая и продолжительная болезнь, сообщает Delfi. Ульфсак родился в 1947 году в деревне Коэру. В 1970 году закончил актерский факультет Таллинской консерватории, после чего работал актером в Молодежном театре, затем в Таллинском академическом драматическом театре имени Кингисеппа, а с 1994 года – в Эстонском драматическом театре. В 1985-1994 годах служил актером и режиссером на киностудии «Таллинфильм».

В России особенно любим зрителями за роль неприкаянного бродяги-музыканта Роберта Робертсона в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!», озвученного Павлом Смеяном. Также сыграл в «ТАСС уполномочен заявить», «В поисках капитана Гранта», «Исаеве», «Конце прекрасной эпохи» и др. Грузинский фильм «Мандарины» с участием Ульфсака был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

