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ЕВС предложил организовать трансляцию выступления Юлии Самойловой

19:03 23.03.2017
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Организаторы песенного конкурса «Евровидение» Европейский вещательный союз предложил организовать прямую трансляцию выступления Юлии Самойловой в случае, если власти Украины оставят в силе запрет на въезд певице в страну.

В заявлении организаторов конкурса говорится, что они пытаются сохранить аполитичный характер мероприятия и работает над поиском решения, который позволит России остаться участником «Евровидения 2017».

«Мы активно работали над поиском решения и предприняли беспрецедентный шаг, предложив российскому Первому каналу возможность дать шанс Юлии остаться участником конкурса в этом году и исполнить в прямой трансляции свою песню во время второго полуфинала», - говорится в пресс-релизе Европейского вещательного союза.

Организаторы отметили, что никогда прежде участникам не предлагалась возможность выступить не в живую, а транслировать свое выступление. «Песенный конкурс «Евровидение» обязательно должен быть свободным от политики как таковой», - добавили они.

Председатель наблюдательного совета «Евровидения» Франк-Дитер Фрейлинг выразил надежду на то, что власти Украины не утвердят запрет СБУ и найдут решение, которое отвечает девизу мероприятия.

Напомним, ранее СБУ подписало документ, согласно которому Юлии Самойловой запрещен въезд на Украину сроком на три года. Сам конкурс «Евровидение» пройдет с 9 по 13 мая в Киеве.

Темы: Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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23.03.2017, 21:37
Гость: Ирэн

"пытаются сохранить аполитичный характер мероприятия" «Песенный конкурс «Евровидение» обязательно должен быть свободным от политики как таковой»
Ну да, кто вам поверит! А как же прошлогодняя песня-победительница?
Скажите уж честно, что бабки очень жалко терять
23.03.2017, 20:34
Гость: ВВВ

Да, достали вы со своим интервидением и девочками-инвалидами! Поклонскую отправьте и делу конец!
23.03.2017, 19:58
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

\ ЕВС предложил организовать трансляцию выступления Юлии Самойловой
Лучше по переписке!
А вообще нечего нашей Юле петь и плясать перед укрофашистами!
Все комментарии (4)
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