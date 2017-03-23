\ ЕВС предложил организовать трансляцию выступления Юлии Самойловой

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» Европейский вещательный союз предложил организовать прямую трансляцию выступления Юлии Самойловой в случае, если власти Украины оставят в силе запрет на въезд певице в страну.

В заявлении организаторов конкурса говорится, что они пытаются сохранить аполитичный характер мероприятия и работает над поиском решения, который позволит России остаться участником «Евровидения 2017».

«Мы активно работали над поиском решения и предприняли беспрецедентный шаг, предложив российскому Первому каналу возможность дать шанс Юлии остаться участником конкурса в этом году и исполнить в прямой трансляции свою песню во время второго полуфинала», - говорится в пресс-релизе Европейского вещательного союза.

Организаторы отметили, что никогда прежде участникам не предлагалась возможность выступить не в живую, а транслировать свое выступление. «Песенный конкурс «Евровидение» обязательно должен быть свободным от политики как таковой», - добавили они.

Председатель наблюдательного совета «Евровидения» Франк-Дитер Фрейлинг выразил надежду на то, что власти Украины не утвердят запрет СБУ и найдут решение, которое отвечает девизу мероприятия.

Напомним, ранее СБУ подписало документ, согласно которому Юлии Самойловой запрещен въезд на Украину сроком на три года. Сам конкурс «Евровидение» пройдет с 9 по 13 мая в Киеве.