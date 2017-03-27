EBU постарается гарантировать участие России в «Евровидении»

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» Европейский вещательный союз рассчитывают, что все заявленные страны смогут принять участие в конкурсе в Киеве, пишет издание Tagesspiegel со ссылкой на главу оргкомитета «Евровидения» Франка-Дитера Фрайлинга.

По его словам, в случае, если Украина оставит в силе запрет на въезд в страну представителя от России, то они постараются гарантировать, чтобы Россия все-таки смогла принять участие в конкурсе. Фрайлинг добавил, что официального уведомления о запрете российской представительницы Юлии Самойловой на въезд на территорию Украины от украинских властей не поступало.

В Европейском вещательном союзе также отмечают, что Россия, единственная из стран-участниц, не зарезервировала места для проживания. «Россия должна также четко обозначить, что участие в той форме, в какой мы ей его сделаем возможным, будет принято», - добавил Фрайлинг.

Ранее Европейский вещательный союз предлагал организовать выступление Юлии Самойловой путем видеотрансляции. Это предложение вызвало протест как с украинской, так и с российской стороны. В свою очередь вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что они готовы принять Россию на «Евровидении 2017» в случае, если Россия заменит кандидата на того, у кого «нет проблем с украински законодательством». Российские сенаторы заявили, что подобное предложение рассматриваться не будет.

Конкурс «Евровидение 2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.