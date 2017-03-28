«Би-2» вывели боевую подругу из шоу «Голос» на сцену Кремля

Концерты группы «Би-2» с оркестром «Русская филармония» состоялись в Кремле 23 и 24 марта

Государственный Кремлевский дворец — очередная вершина, которая оказалась покорена самой, пожалуй, работоспособной группой России. Правда. Складывалось впечатление, что эту планку музыканты взяли без особого труда. Ведь «Крокус Сити Холл», в котором симфонические выступления «бидвашников» уже стали доброй традицией, вмещает побольше зрителей, но и там команда неизменно собирала аншлаги.

К нынешним шоу подоспел и новый релиз «Би-2» - вторая часть совместного альбома с пражским симфоническим оркестром. Особый упор здесь сделан на материале альбома «#16+». Несколько песен отсюда прозвучали и в Кремле. Одним из самых незабываемых моментов стало исполнении Левой Би-2 гротескной «Забрали в армию», во время которой он то карикатурно маршировал, то соблюдая маскировку, пробирался ползком, то приосанивался и яростно поливал партер очередями из невидимого автомата.

На контрасте с суровым атакующим Левой выступал по-домашнему радушный Шура Би-2, который не скупился на комплименты в адрес зрителей и велеречивые характеристики специальных гостей концерта. Между делом он не забывал и о просвещении публики. Так, по поводу песни «Тише и тише» он не забыл напомнить, что она вошла в саундтрек к фильму Сергея Пускепалиса «Клинч». «Кто не видел, обязательно посмотрите, оно того стоит», - увещевал зрителей Шура.

Женские вокальные партии в «Тише и тише» за студийную Диану Арбенину исполнила участница шоу «Голос» Тина Кузнецова. Шура галантно окрестил ее «настоящей боевой подругой», причем некоторые зрители, еще не зная о ком идет речь, ошибочно отнесли эти слова к Юлии Чичериной. Но Тина Кузнецова отработала в эти два вечера и за Чичерину, и за Арбенину, и даже за Тамару Гвердцители в «Безвоздушной тревоге».

«Трудоголизму» певицы можно было позавидовать. Особенно достоверно Кузнецова подстраивалась под Арбенину, чьи партии в «Медленной звезде» прозвучали вполне аутентично. Дорогого стоила мизансцена Тины с Левой, представленная во время проигрыша этой песни и компенсировавшая отсутствие spoken word'a про «двигаясь без цели под снегом и дождем». Сначала они ринулись друг к другу, будто в предвкушении долгой встречи, но, достигнув расстояния вытянутой руки, стремительно разошлись в разные стороны. Да, в жизни нет совершенства, но зато из острого переживания подобных диссонансов рождаются такие вот прекрасные номера.

Филигранным оказался дуэт Левы Би-2 и Тины Кузнецовой в релаксирующей «Шамбале». Каждая из исполнительниц этой песни привносила в нее нечто свое. Елена Кауфман исполняла ее с милой беззаботностью и кокетливым озорством. Варя Демидова с несокрушимой уверенностью в собственной неотразимости. А Тина Кузнецова купалась в «нирване воскресения» с удовлетворением добросовестно отпахавшей «рабочей лошадки», заслужившей свой законный выходной.

Море положительных эмоций привнес в концерт и рубаха-парень Ренарс Кауперс из латвийской группы Brainstorm. Прибалтийскому гостю достались «Скользкие улицы» и «Ты не один». Предупредительный Шура и здесь нашел чем порадовать кремлевскую аудиторию, объявив в «Скольких улицах» Ригу «городом на краю земли». А в песне из трибьюта Илье Кормильцеву «Птица на подоконнике» Кауперс, Кузнецова и штатные вокалисты Би2 выступили единым фронтом.

Программа концерта вообще пестрела массой приятных неожиданностей. «Би-2» представили и новую песню «Лайки», и вспомнили медоточивую «Прощай, Берлин», которую не так уж часто в последние годы можно услышать вживую, и даже древнюю «Кого ты ждешь». В приуроченных к концертам интервью Лева и Шура всячески подчеркивали мысль, что вряд ли еще какие-то отечественные рокеры знают о работе с оркестром больше, чем «Би-2». Самонадеянности здесь не было ни на грош, поскольку в течение нескольких дней после концерта в голове крутились песни «Би2» именно в симфонических аранжировках. А это вообще редкий случай для здешних краев!