Гибель мужа вывела Максакову в самые популярные певицы России

Убийство мужа Марии Максаковой Дениса Вороненко в Киеве привлекло пристальное внимание к персоне певицы

На 31 марта запланировано выступление Максаковой в киевском театре. И есть все основания считать, что там будет аншлаг, который отнюдь не был бы гарантирован ей при ином раскладе. «Есть такое понятие, как интерес к персоне, – заявил Dni.Ru руководитель коммуникационного холдинга InterMedia Евгений Сафронов. – Если имя артиста не сходит с экрана, находится на первой строчке в поисковиках и есть в новостях, то успех всегда обеспечен. Независимо от того, чего стоит артист в профессиональном плане. Люди идут на концерт не ради музыки, поэзии, а ради сопричастности к звезде, о которой все говорят. До этой трагедии имя Марии Максаковой мог знать только узкий круг ценителей оперного искусства. Теперь же о ней говорят даже далекие от музыки люди».

Слова Сафронова косвенно подтверждает статистка поисковой системы «Яндекс»: за последний месяц пользователи искали Максакову 1 733 829 раз. Для сравнения, Пугачева интересовала 1 302 690 раз, а Кобзон – 147 075.

Напомним, что концерт 31 марта приходится как раз на 9-й день со дня гибели Вороненкова. Но поскольку выступление было запланировано еще до трагедии, Максакова пока не спешитт его отменять. «Я жду благословения священника, разрешит ли он это делать (дать концерт. – Прим. ред.). Поскольку не прошло еще девяти дней, и даже концерт памяти – это все равно концерт», – цитирует певицу ТСН. Певица обещает: если получит разрешение от духовного лица, уберет из программы все веселые песни и исполнит композиции на украинском языке, а сам концерт посвятит памяти мужа.

Спустя несколько дней после убийства супруга Мария Максакова решила прервать молчание и прокомментировала смерть мужа, сообщает телеканал "Россия 24". Она рассказала журналистам, что очень тяжело переживает потерю и призналась, что не представляет, как ей дальше жить. В настоящий момент оперная дива находится под усиленной защитой, ее возят в бронированной машине.

Мария Максакова уверена: если бы Дениса Вороненкова так охраняли, все было бы по-другому. Говоря о том, кто мог организовать покушение на ее мужа, Максакова отметила, что не планирует выдвигать никаких версий. По её мнению, расследованием должны заниматься сотрудники правоохранительных органов. Вместо этого певица собирается сосредоточиться на воспитании своего 11-месячного сына.

