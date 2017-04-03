Объявлены первые участники фестиваля «Нашествие»

Организаторы музыкального фестиваля «Нашествие» объявили первых участников опен-эйра 2017 года.

На основной сцене «Нашествия» в этом году свои сеты отыграют «Несчастный случай», «Кипелов», «Кукрыниксы», «Пикник», «Сплин», Uma2rman, «Калинов мост», экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, а также группы «Анимация» и Hatters.

Как отмечается в пресс-релизе фестиваля, Uma2rman вернутся на «Нашествие» после 13-летнего отсутствия. А честь выступления на главной сцене для молодых Hatters досталась после их победы в «Чартовой дюжине» в номинации «Взлом».

Крупнейший отечественный опен-эйр «Нашествие» пройдет с 7 по 9 июля на территории Большого Завидова в Тверской области.