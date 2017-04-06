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Новый клип Батырхана Шукенова выйдет через два года после его смерти

15:32 6.04.2017
Батырхан Шукенов/batyr.live
Батырхан Шукенов/batyr.live

В конце апреля состоится премьера клипа на новую песню известного казахстанского певца Батырхана Шукенова «Нас исцеляет любовь».

Сам музыкант, известный как один из основателей группы А’Studio, скоропостижно скончался 29 апреля 2015 года в Москве. Ему был всего 51 год.

Работа над клипом велась под патронажем Фонда имени Батырхана Шукенова. «Мы наконец-то закончили работу над окончательным вариантом новой песни Батыра. В конце апреля будет презентация клипа на эту песню», - сообщил директор фонда Олжас Байканов на страницах в социальных сетях Шукенова.

Батырхан Шукенов - советский казахстанский и российский эстрадный певец, музыкант, саксофонист, композитор, поэт, Заслуженный деятель искусств Казахстана, посол доброй воли ЮНИСЕФ в Казахстане. На его счету 16 полноформатных записей, как в составе А’Studio, так и сольных работ. Он также принимал участие в записи песен Валерия Меладзе «Сэра», «Странница осень» и «Рассветная», Мурата Насырова «Кто-то простит» и Иракли «Так не бывает». Похоронен в Алматы. 

Темы: Музыка в России, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки

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