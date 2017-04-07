Шевчук направит гонорар за концерт в Ярославле семьям погибших в Питере

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук пообещал перечислить гонорар, полученный за концерт в Ярославле, семьям людей, погибших от теракта в Санкт-Петербурге, сообщает агентство Regnum.

Концерт «ДДТ» состоялся 5 апреля в концертном зале «Миллениум». Как пишет издание «Ярославский регион», свободных мест в зале не было. Группа исполнила свои самые известные песни, написанные с 1980-х годов и по настоящее время.

Шевчук посвятил концерт памяти погибших в теракте в Северной столице. «Это огромная, ничем не оправданная жестокость по отношению к невинным людям. А с другой стороны, жители Санкт-Петербурга и всей страны проявили огромное человеколюбие по отношению к ближнему своему. Спасибо им за это», - сказал со сцены Шевчук.

Теракт произошел в Санкт-Петербурге в понедельник, 3 апреля. В результате взрыва, прогремевшего в метро, погибли 14 человек, 64 человека получили ранения различной степени тяжести.