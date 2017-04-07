Цифровой альбом впервые в истории получил платиновый статус

Цифровой музыкальный сервис сравнялся с физическими носителями. По данным издания Pitchfork, впервые в истории музыки стриминговый сервис дал альбому платиновый статус.

Рекорд принадлежит рэперу Канье Уэсту и его пластинке «The Life Of Pablo», вышедшей в феврале 2014 года. Примечательно, что альбом выпускался исключительно в цифровом виде.

Спустя чуть больше года, прослушивания пластинки на официальных стриминговых сервисах Tidal и Apple насчитывают более 3 миллиардов по всему миру. Кроме того «The Life Of Pablo» стал первым стриминговым альбомом, попавшим в чарт Billboard 200.

Альбом «The Life Of Pablo» был изначально выпущен только на платформе Tidal. Но уже на следующий день после релиза стало известно, что альбом был скачан более 500 000 раз с различных торрент-трекеров и что по количеству сидеров на трекере The Pirate Bay он обогнал альбом Рианны Anti более чем в три раза.