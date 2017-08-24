Чистяков отменил концерты «Ноля» из-за проблем с въездом в Россию

Создатель «Ноля» Федор Чистяков отменил российские концерты возрожденной группы.

Реюнион «Ноля» после 25 лет молчания должен был состояться в московском клубе «Известия HALL» 18 ноября. Но не так давно в России запретили деятельность секты «Свидетели Иеговы», членом которой Чистяков является, и он, чтобы быть поближе к своим «собратьям», уехал в США. «В принципе, для осуществления гастрольной поездки не было ни каких проблем, хотя было неприятное чувство, что как будто идёшь в дом, в котором полыхает пожар, и ты не знаешь, выйдешь ты оттуда живым или нет, - написал Чистяков в своем блоге. - И всё-таки, я был полон решимости совершить это, и не только потому, что мне бы это принесло доходы, но и потому, что были взяты обязательства, серьёзные обязательства. Обязательства перед промоутерами, обязательства перед вами. Поэтому, как бы тревожным это мне не представлялось, я собирался это осуществить. Но вот произошли события, которые окончательно ломают всё. Утром 21-го я получаю известие о сокращении деятельности американского консульства в России. Это произошло в результате решения властей РФ ответить «достойно» на санкции США против России. <…> Для меня это означает, что получение мной визы позволяющей мне въезд обратно в США ставится под очень большой вопрос».

Чистяков на протяжении двух дней рассматривал варианты въезда в Россию через Мексику или Германию, но дело Кирилла Серебренникова заставило его поостеречься от визита сюда вообще. «Что называется и “к бабке не ходи”, что дело носит явно репрессивный характер. Почему я так думаю? - продолжает он. - Потому что воруют очень многие. Причём по определению. Законодательство РФ финансовое и налоговое сознательно усложняется, и найти организацию или предпринимателя к которым есть к чему “докопаться” не составляет труда. Было бы желание».

В итоге Чистяков признается, что просто опасается приезжать в Россию. «Я нахожусь в категории риска, - считает Чистяков. - Есть объективные причины. Находясь на противоположной стороне земного шара, я испытываю стресс, не сплю ночами, и не могу работать днём, потому что переживаю из-за предстоящего тура в «ад». Невольно задаёшься вопросом, а насколько оно всё надо? И я чувствую, что это только начало. Это очень печально, что мы не сможем увидеться, и серьёзная потеря в финансовом отношении, но, увы, как говорил Остап Бендер «Мне моя жизнь дорога как память».