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Шарль Азнавур получил звезу на Аллее славы в Голливуде

11:52 25.08.2017
Шарль Азнавур. Фото с сайта kinopoisk.ru
Шарль Азнавур. Фото с сайта kinopoisk.ru

Легендарный французский шансонье и композитор Шарль Азнавур стал обладателем именной звезды н голливудской «Аллее славы», сообщает агентство Франс-Пресс.

По словам 93-летнего маэстро, теперь он может отчасти считаться калифорницем. Кроме того в Калифорнии живет его дочь и внуки.

Шарль Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За свою 70-летнюю сценическую карьеру он написал порядка 1200 песен, выпущено 294 альбома, сыграно 80 ролей в фильмах. Его диски разошлись тиражом более 100 миллионов копий.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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