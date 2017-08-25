Шарль Азнавур получил звезу на Аллее славы в Голливуде

Легендарный французский шансонье и композитор Шарль Азнавур стал обладателем именной звезды н голливудской «Аллее славы», сообщает агентство Франс-Пресс.

По словам 93-летнего маэстро, теперь он может отчасти считаться калифорницем. Кроме того в Калифорнии живет его дочь и внуки.

Шарль Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За свою 70-летнюю сценическую карьеру он написал порядка 1200 песен, выпущено 294 альбома, сыграно 80 ролей в фильмах. Его диски разошлись тиражом более 100 миллионов копий.