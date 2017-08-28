Необычный памятник Виктору Цою возведен в Караганде

Торжественное открытие монумента Виктору Цою состоялось в Караганде 26 августа 2017 года.

Памятник установлен на улице Олимпийской, рядом располагаются аллея и спортивная площадка. Скульптура является плоской и представляет собой «трафаретное» солнечное затмение с вырезанным внутри него портретом музыканта. Автором композиции является местный архитектор Дмитрий Быков, выигравший конкурс на лучший эскиз.

В церемонии открытия приняли участие аким Караганды Нурлан Аубакиров и отец лидера «Кино» Роберт Цой. Он отметил, что испытывает гордость за сына, который «продвигается к плеяде великих людей». «Мне очень понравилась эта композиция, она довольно оригинальная. Я думал, что это будет что-то монументальное, но композиция эта даже оригинальнее. Сейчас уже не так часто бывают такие события, как сегодняшнее. Даже в самом Петербурге уже почти 20 лет не могут поставить памятник. Ну, я надеюсь, что я увижу этот день своими глазами», — цитирует Роберта Цоя портал eKaraganda.