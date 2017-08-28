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Необычный памятник Виктору Цою возведен в Караганде

14:44 28.08.2017
Виктор Цой. Фото с сайта peremeny.ru
Виктор Цой. Фото с сайта peremeny.ru
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Торжественное открытие монумента Виктору Цою состоялось в Караганде 26 августа 2017 года.

Памятник установлен на улице Олимпийской, рядом располагаются аллея и спортивная площадка. Скульптура является плоской и представляет собой «трафаретное» солнечное затмение с вырезанным внутри него портретом музыканта. Автором композиции является местный архитектор Дмитрий Быков, выигравший конкурс на лучший эскиз.

В церемонии открытия приняли участие аким Караганды Нурлан Аубакиров и отец лидера «Кино» Роберт Цой. Он отметил, что испытывает гордость за сына, который «продвигается к плеяде великих людей». «Мне очень понравилась эта композиция, она довольно оригинальная. Я думал, что это будет что-то монументальное, но композиция эта даже оригинальнее. Сейчас уже не так часто бывают такие события, как сегодняшнее. Даже в самом Петербурге уже почти 20 лет не могут поставить памятник. Ну, я надеюсь, что я увижу этот день своими глазами», — цитирует Роберта Цоя портал eKaraganda.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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