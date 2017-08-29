Знаменитый российский скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни от онкологической болезни, сообщили РИА Новости родственники музыканта.

"Похороны состоятся в субботу", — сказал собеседник агентства.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижёр Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки им. Гнесиных. C шести лет Коган начал заниматься на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.