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Знаменитый российский скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет

22:39 29.08.2017

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни от онкологической болезни, сообщили РИА Новости родственники музыканта.

"Похороны состоятся в субботу", — сказал собеседник агентства.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижёр Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки им. Гнесиных. C шести лет Коган начал заниматься на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Темы: Музыка в России
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Комментарии читателей
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30.08.2017, 08:47
Гость: Юрий СПб

Если есть Бог на небе, то он несправедлив: нельзя забирать у человечества таких музыкантов, люди и так становятся всё злее и глупее... Храни, Господь, его бессмертную душу.
30.08.2017, 07:31
Гость: clav77

пусть земля будет пухом...Дима не мог жить в пол -накала.ОН ГОРЕЛ КАК ЗВЕЗДА.СКОРБЛЮ
30.08.2017, 07:23
Гость: Маэстро

Дурачок, здесь люди скорбят, а ты клоун-недоумок. И он был скрипачом. Но тебе, убогому, разницы не понять.
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