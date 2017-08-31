Певица Линда пострадала в Москве в ДТП с грузовиком

Певица Линда и ее племянница оказалась пострадавшими при наезде грузовика вечером 30 августа в Москве.

Грузовик МАЗ сбил двух пешеходов дома №4 по улице Каретный Ряд. Водитель скрылся с места ДТП, в столице был объявлен план «Перехват». Чуть позже полиция задержала грузовик в районе Капотня. В МВД подчеркнули, что о информация о том, что водитель грузовика намеренно врезался в пешеходов, не подтвердилась.

В итоге, как выяснилось не получила серьезных травм. Как сообщает РИА «Новости», артистку доставили в институт имени Склифосовского, оказали помощь и отпустили, не посчитав нужным госпитализировать. «Мы шли по пешеходному переходу, — сказала Линда телеканалу «Рен ТВ». — Ехал «КАМАЗ». Я не знаю, откуда он взялся. У нас не было других вариантов, кроме как кинуться под него. Я не знаю как, мы сгруппировались и легли под него. Он проехал нас и поехал дальше. Потом он скрылся».

Как стало известно, на водителя в итоге составили административные протоколы, и он был отпущен.

