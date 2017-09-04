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Мать лидера «Сектора Газа» ушла из жизни в Воронеже

01:14 4.09.2017
Юрий Клинских. Фото с сайта hoy-sektor.ru
Юрий Клинских. Фото с сайта hoy-sektor.ru
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В Воронеже ушла из жизни мать лидера легендарной группы «Сектор Газа» Юряи «Хоя» Клинских.

Мария Кузьминична Клинских умерла 3 сентября, а хоронить ее будут уже на следующий день недалеко от могилы мужа и сына на Левобережном городском кладбище, сообщает «Моё Онлайн». Женщине было 85 лет. Церемония прощания состоится на кладбище 4 сентября в 15 часов.

Осенью прошлого года фанаты «Сектора Газа» распространили резонансную новость о том, что Мария Клинских откровенно прозябает в Левобережном районе Воронежа — том самом, который из-за неблагополучной экологической ситуации дал название «Сектору Газа». Практически вся пенсия старушки уходила на оплату коммунальных услуг, а лекарств, а жена и дочь Клинских и его фанаты ей не помогают. «За квартиру заплатила и все. А на продукты уже ничего не остается. Да вы сами понимаете, что жизнь дорогая», - пожаловалась, якобы, РЕН-ТВ она.

Однако родственники женщины эту информацию опровергли и сообщили, что она ни в чем не нуждается. В последние месяцы она испытывала сильную слабость и почти не вставала с постели, но за ней был постоянный уход.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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