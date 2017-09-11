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Путин наградил Кобзона, Хворостовского и Баскова

10:38 11.09.2017
Иосиф Кобзон © KM.RU
Иосиф Кобзон © KM.RU

Президент России Владимир Путин наградил работников культуры и искусства, сообщает РИА Новости.

Среди награжденных значатся Дмитрий Хворостовский, Николай Басков, Иосиф Кобзон. Так Хворостовский стал обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Николай Басков, а также артист театра имени Моссовета Евгений Стеблов и вокалистка Московского государтвенного академического театра оперетты Светлана Варгузова награждены Орденом Дружбы.

Иосиф Кобзон был награжден знаком отличия «За благодеяния» за активную благотворительную и общественную деятельность.

Почетные звания заслуженного работника культуры РФ получили председатель правления Благотворительного фонда имени Павла Михайловича Третьякова Елена Бехтиева, балетмейстер «Районного Дома культуры» Убинского района Новосибирской области Татьяна Коптяева.

Темы: Награды и премии в России, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса, Владимир Путин
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