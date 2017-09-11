Путин наградил Кобзона, Хворостовского и Баскова

Президент России Владимир Путин наградил работников культуры и искусства, сообщает РИА Новости.

Среди награжденных значатся Дмитрий Хворостовский, Николай Басков, Иосиф Кобзон. Так Хворостовский стал обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Николай Басков, а также артист театра имени Моссовета Евгений Стеблов и вокалистка Московского государтвенного академического театра оперетты Светлана Варгузова награждены Орденом Дружбы.

Иосиф Кобзон был награжден знаком отличия «За благодеяния» за активную благотворительную и общественную деятельность.

Почетные звания заслуженного работника культуры РФ получили председатель правления Благотворительного фонда имени Павла Михайловича Третьякова Елена Бехтиева, балетмейстер «Районного Дома культуры» Убинского района Новосибирской области Татьяна Коптяева.