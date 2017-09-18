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Скончался легендарный оперный певец Зураб Соткилава

11:27 18.09.2017
Зураб Соткилава. Скриншот с Youtube
Зураб Соткилава. Скриншот с Youtube

В Москве на 81-м году жизни скончался выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников артиста.

Соткилава умер утром в понедельник, 18 сентября. «После операции Зураб Лаврентьевич чувствовал себя неплохо, и была надежда, что все будет хорошо. Но, к сожалению, этого не произошло, и сегодня под утро он скончался», - цитирует агентство заявление родственников артиста.

В 2015 году стало известно, что Сткилава болен онкологическим заболеванием, врачи поставили диагноз — рак поджелудочной железы. Артисту была сделана операция в Германии. После курса лечения певец вернулся к творческой деятельности.

«С кончиной Зураба Соткилавы уходит целая эпоха. И это не слова, а на самом деле так», - прокомментировал смерть певца директор Большого театра Владимир Урин. По его словам, прощание с исполнителем пройдет скорее всего в Большом театре, дата и место похорон будут объявлены позднее.

Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми. Окончил Тбилисскую государственную консерваторию, после чего поступил в труппу Тбилисского государственного академического театра оперы и балета имени Захария Палиашвили.

В 1973 году он дебютировал на сцене Большого театра. Он также преподавал в Московской государственной консерватории, возглавлял жюри Международного конкурса вокалистов им. Чайковского.

Темы: Большой театр, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Театральные деятели и персоны в России, Онкологические заболевания и борьба с ними
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Комментарии читателей
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18.09.2017, 13:51
Гость: А. В.

Зураб Соткилава какое-то время в сер. 1950-х гг. был футболистом тбилисского "Динамо" и играл в его дубле.
18.09.2017, 13:39
Гость: Skeptik

великий рууский поэть
18.09.2017, 13:25
Гость: Факт

Светлая память.
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