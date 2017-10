Составлен список лучших песен для хорошего настроения

Популярное музыкальное издание NME составило рейтинг самых лучших композиций для хорошего настроения.

Данный рейтинг издание приурочило к международному дню улыбки. Лидером списка оказалась композиция «Why Don’t You Smile Now?» группы 1960-х годов All Night Wokers.

На втором месте рейтинга оказался трек «Sunny Sunday Smile» группы My Bloody Valentine. Замыкает тройку самых «улыбчивых» песен «A Certain Smile» шотландца Джонни Мэтиса.

В список также попали треки «Make Me Smile» (Make Me Smile), «The Shadow Of My Smile» (Марвин Грэй), «I Love Your Smile» (Шанис), «Smile Away» (Пол Маккартни), «Switchblade Smiles» (Kasabian), «Smile» (Лили Аллен), «Smile» (Нэт Кинг Коул).