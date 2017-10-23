Виновный в смерти бас-гитариста группы «Любэ» получил почти два года

Максим Добрый, признанный виновным в убийстве бас-гитариста группы «Любэ» Павла Устинова, приговорен к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей областного главка Следственного комитета.

Добрый признан виновным в убийстве по неосторожности. Помимо почти двухлетнего тюремного срока, виновный должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

В ночь на 2 апреля 2016 года в одном из ресторанов в селе Озерецкое Дмитровского района Московской области, произошел конфликт между музыкантом и одним из посетителей заведения. Ссора переросла в драку и Добрый ударил гитариста кулаком в висок. От удара музыкант упал и ударился головой об асфальт. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Усанов скончался от полученных травм вечером 19 апреля, не приходя в сознание.