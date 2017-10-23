]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Виновный в смерти бас-гитариста группы «Любэ» получил почти два года

13:51 23.10.2017
Павел Усанов. Фото Andrew Butko с сайта wikipedia.org
Павел Усанов. Фото Andrew Butko с сайта wikipedia.org

Максим Добрый, признанный виновным в убийстве бас-гитариста группы «Любэ» Павла Устинова, приговорен к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей областного главка Следственного комитета.

Добрый признан виновным в убийстве по неосторожности. Помимо почти двухлетнего тюремного срока, виновный должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

В ночь на 2 апреля 2016 года в одном из ресторанов в селе Озерецкое Дмитровского района Московской области, произошел конфликт между музыкантом и одним из посетителей заведения. Ссора переросла в драку и Добрый ударил гитариста кулаком в висок. От удара музыкант упал и ударился головой об асфальт. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Усанов скончался от полученных травм вечером 19 апреля, не приходя в сознание.

Темы: Происшествия, Музыка в России, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.