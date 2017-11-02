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«Пикник», 5 ноября, «Крокус Сити Холл»

18:16 2.11.2017
Фото предоставлено пресс-службой группы «Пикник»
Фото предоставлено пресс-службой группы «Пикник»
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Преданные своему стилю, музыканты группы «Пикник», как настоящие волшебники, тайно творят магию и не говорят ни слова о скрупулезно готовящейся встрече

5 ноября в Москве (Crocus City Hall) и 7 ноября в Санкт-Петербурге (БКЗ «Октябрьский») состоятся осенние концерты «Пикника», которые поклонники всегда ждут с особым трепетом и упоением. А пока в воздухе висит мистическая интрига революционно новой программы «ИСКРЫ И КАНКАН», остается лишь догадываться, что готовят нам музыканты.

Каждое выступление группы «Пикник» – это сюрреалистический спектакль, пронизанный атмосферой мистики и тайны. Для каждой концертной программы создаются уникальные декорации и видеоряды, а также до мелочей продумываются сценография и визуальные акценты. Всякий жест, взгляд или поворот головы – все вносит свой вклад в атмосферу магического представления.

Чего ожидать от «Пикника» на этот раз? Какие загадки и неожиданности подготовила легендарная группа для своих гостей? Все тайны будут раскрыты 5 ноября в Москве (Crocus City Hall) и 7 ноября в Санкт-Петербурге (БКЗ «Октябрьский»). Спешите видеть и запоминать – волшебство «Пикника» необратимо и непредсказуемо!

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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