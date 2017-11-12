Скончался автор музыки к фильму «Семь невест Ефрейтора Збруева»

Именитый советский композитор Георгий Портнов на 90-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Композитор умер еще 8 ноября, однако сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил об этом лишь 10 ноября, извещает InterMedia. Георгий Портнов учился в Сухумском музыкальном училище имени Д. Аракишвили и в музыкальном училище при Ленинградской консерватории. В 1955 году окончил Ленинградскую консерваторию им. Н.А.Римского-Корсакова.

В 1952—1955 годах работал концертмейстером самодеятельных коллективов в Ленинграде, в 1960-м стал главным редактором музыкальных передач Ленинградской студии телевидения. В 1968-1973 годах работал заместителем директора Ленинградского академического театра оперы и балета им. С.М.Кирова, а с 1977-го - главным редактором Ленинградского отделения издательства «Советский композитор» и дирижёром оркестра Ленинградского академического театра драмы им. А.С.Пушкина. С 1993 года работал руководителем музыкальной части и дирижером Александринского театра. Член Союза композиторов СССР, Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Георгий Портнов создал оперу, несколько балетов, симфонические и камерные произведения, десятки песен, а также музыку к кинофильмам «На войне как на войне», «Семь невест Ефрейтора Збруева», «Даурия», «Старые стены» и другим.

