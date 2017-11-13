Талькова-младшего задержали у Госдумы в ходе исполнения песен отца

Игоря Талькова-младшего и еще одного музыканта, имя которого не сообщается, задержали в Москве у здания Госдумы в ходе проведения акустического концерта.

Исполняя под аккомпанемент гитары песни отца, певец поддерживал голодающих зоозащитников, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на Юрия Корецких. В ходе выступления к протестующим прибыл автозак. По словам полицейских, музыкантов задержали для проведения профилактической беседы. В результате задержанных доставили в отдел полиции по Тверскому району.

На данный момент, по информации Юрия Корецких, одного музыканта отпустили из полиции. На Игоря Талькова хотят составить протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения).