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Талькова-младшего задержали у Госдумы в ходе исполнения песен отца

13:07 13.11.2017
Фото со страницы Игоря Талькова-младшего ВКонтакте
Фото со страницы Игоря Талькова-младшего ВКонтакте

Игоря Талькова-младшего и еще одного музыканта, имя которого не сообщается, задержали в Москве у здания Госдумы в ходе проведения акустического концерта.

Исполняя под аккомпанемент гитары песни отца, певец поддерживал голодающих зоозащитников, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на Юрия Корецких. В ходе выступления к протестующим прибыл автозак. По словам полицейских, музыкантов задержали для проведения профилактической беседы. В результате задержанных доставили в отдел полиции по Тверскому району.

На данный момент, по информации Юрия Корецких, одного музыканта отпустили из полиции. На Игоря Талькова хотят составить протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения).

Темы: Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 19:14
Гость: Algol - Тальков Для КМ

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Что было "Я Вернусь" это надо .....вообщем сидеть и упаковаться........
Изредка по родственникам и единомышленникам "ходить"
Когда время придет тогда только..........
Ошибка отца - но поправима........
Не справиться он с какой то ролью сейчас....
Загремит куда - то и в лесу его и прибьют
13.11.2017, 17:53
Гость: Гонять будут сына

Отца грохнули, а он не боится петь - стах потерял - ведь песни Талькова вечно актуальные... и поперёк горла всем разрушителям России.
13.11.2017, 17:42
Гость: Правды

как огня боятся либерасты. Когда убили Талькова-старшего,а всё дрожат и боятся!
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