Северный Флот «Время любить» (сингл)

Исполнитель: Северный Флот, Название: «Время любить», Стиль: индастриэл-метал, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Странное наблюдение, но по факту мизантропы обычно оказываются наиболее искренними человеколюбцами (точно так же, как закоренелые циники — неисправимыми романтиками). А все потому, что, в отличие носителей натянутых улыбок и фальшивого позитива, они не питают иллюзий, знают цену человеческим порокам, поэтому с особой теплотой относятся к тем, кто рядом, даже не пытаясь распространить свою любовь на всех подряд. Не стоит удивляться, что после яростного альбома «Мизантропия» «Северный Флот» выпустил сингл с примиряющим названием «Время любить».

Заглавная песня начинается так, что хочется автоматически прибавить звук на плеере. Глухие сбивки, отдаленные звуки неприветливых гитар, монохром и отголоски мизантропических настроений предыдущей пластинки. Но вот после краткого вступления появляется объем, берется танцевальный ритм, а привычный для «Северного Флота» тяжелый забой окаймляется пронзительными гитарными бриджами, проникающими в самое сердце. Александр «Ренегат» Леонтьев поет о быстротечности человеческого бытия и бессмысленности воевать за мир, который даже создан не нами и ценности каждого вздоха.

В приложенном к синглу клипе на эту песню разворачиваются образы «движения вспять» и востока: пока орда безжизненных офисных клерков зомбиподобно шествует в сторону демонического запада, редкие прозревшие приходят в себя — и начинают прорываться на спасительный восток (символ Солнца и Воскресшего Христа).

Если в песне «Время любить» музыканты застолбили сам тезис о том, что превыше любви нет ничего, то в «Колыбельной» речь о конкретных людях, кому эту любовь стоит отдать. Полуакустическая «Колыбельная» с щедрыми дозами убаюкивающих перкуссий посвящена дочке Ренегата, с нетерпением ожидающей его с гастролей. Броский текст обращает на себя внимание эпитетами о «темном и хмельном» отце, почти потерявшем себя на бесконечных дорогах изматывающих туров, и вынесенным за скобки слово «сны», которое этому отцу пока явно недоступно. Но встроенный в песню реальный голос дочери Леонтьева восстанавливает силы героя — и этот внезапно возникающий диалог между взрослым и ребенком заставляет слушателя пустить скупую слезу.

Диалогичность присуща и финальному треку сингла - мрачноватому, но драйвовому «Страннику». Только здесь откровенный разговор идет с самим с собой. Бывают такие моменты: сделал что-то нехорошее или полюбил не того, поэтому запутался настолько, что некому даже довериться и приходится вытягивать себя из трясины за волосы, как Мюнхгаузену. В этом случае мобилизуются скрытые ресурсы — и внутренний странник непременно поможет выйти на нужную тропу.