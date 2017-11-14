Армен Джигарханян получил в подарок трехкомнатную квартиру

Временно оставшийся без своего жилья Армен Джигарханян принял в подарок от друзей трехкомнатную квартиру.

После размолвки со своей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской актер был вынужден временно проживать в собственном театре, но теперь готовится к празднованию новоселья, сообщает «КП».

Друзья подарили артисту трехкомнатную квартиру в районе метро «Университет», рядом с театром, которым он руководит. «Жилье помогли купить друзья, - рассказал «Комсомольской правде» друг актёра Артур Согомонян. - Новая квартира значительно лучше, чем та, что была на Молодогвардейской улице. И по качеству, и по удобствам лучше. Ремонт уже сделан, но кое-что надо подправить с учетом пожеланий Армена Борисовича. Думаю, через неделю он сможет въехать туда. А пока живет в театре».

Бракоразводный процесс Армена Джигарханянв с его третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской назначен на 27 ноября 2017 года.