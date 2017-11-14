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Армен Джигарханян получил в подарок трехкомнатную квартиру

10:53 14.11.2017
Армен Джигарханян. Фото с сайта kinopoisk.ru
Армен Джигарханян. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Временно оставшийся без своего жилья Армен Джигарханян принял в подарок от друзей трехкомнатную квартиру.

После размолвки со своей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской актер был вынужден временно проживать в собственном театре, но теперь готовится к празднованию новоселья, сообщает «КП».

Друзья подарили артисту трехкомнатную квартиру в районе метро «Университет», рядом с театром, которым он руководит. «Жилье помогли купить друзья, - рассказал «Комсомольской правде» друг актёра Артур Согомонян. - Новая квартира значительно лучше, чем та, что была на Молодогвардейской улице. И по качеству, и по удобствам лучше. Ремонт уже сделан, но кое-что надо подправить с учетом пожеланий Армена Борисовича. Думаю, через неделю он сможет въехать туда. А пока живет в театре».

Бракоразводный процесс Армена Джигарханянв с его третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской назначен на 27 ноября 2017 года.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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14.11.2017, 13:57
Гость: gvozd

эехх мужики и когда вы поумнеете и не будете попадаться в петлю проходимцам в юбке..
ведь великий артист, весь ссср его знает и остался без кола и двора по воле бабы..
это должно быть уроком не только Армену.
Хорошо друзья помогли, а то бы жил под мостом.
кстати это высвечивает ненормальную дискриминацию прав мужчин в стране.
14.11.2017, 13:37
Гость: Яну

Да-а-а, уж точно подмечено. Все свои семейные дела вывернул наизнанку и выплеснул на людей. Как же гадко на душе.
14.11.2017, 13:26
Гость: Реалистъ

за этот щедрый воровской "подарок" из старого казнокрада и селадона вытянут все,что осталось.Видимо,ушлая и хитрая хохлушка им мешала.
Не пора ли наложить судебный АРЕСТ,и начать расследование - кто на какие деньги гуляет и т.п. уплату налогов !
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