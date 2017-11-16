]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Анита Цой и Таисия Повалий стали лауреатами «Золотого граммофона»

12:07 16.11.2017
Материалы по теме:

В Кремлевском Дворце прошлп XXII Церемония вручения музыкальной Премии «Золотой Граммофон».

Лауреатами премии стали 30 композиций, две из которых написаны поэтом Михаилом Гуцериевым на музыку Виктории Кохана: «Сердце – дом для любви» в исполнении Таисии Повалий и «Сумасшедшее счастье» в исполнении Аниты Цой, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. «Я, в первую очередь, хочу поблагодарить авторов этой замечательной песни, которая вдохновила не только меня, но и миллионы слушателей «Русского радио». Спасибо всем, кто отдал голос за эту прекрасную песню», - говорит Таисия Повалий

Для Аниты Цой нынешний год является юбилейным. Ровно 20 лет назад вышел её дебютный альбом – «Полёт». И потому эта награда стала для Аниты особенно ценной. «Двадцать лет на сцене – очень трепетно и сложно! Каждый раз приходится подтверждать, что ты в «обойме», что ты интересен, что ты готов на невероятные поступки ради своей любимой профессии и зрителей. Я очень благодарна авторам Виктории Кохана и Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву», - поделилась Анита Цой.

«А вам нравится эта песня?» – спросила Анита Цой у зала, и весь зал Кремлёвского Дворца выкрикнул «Да!» И это не удивительно, ведь "Сумасшедшее счастье" - настоящий народный хит. Композиция весь год украшала верхние строчки популярных хит-парадов и поднялась на самую вершину российского I-tunes.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.