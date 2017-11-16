Анита Цой и Таисия Повалий стали лауреатами «Золотого граммофона»

В Кремлевском Дворце прошлп XXII Церемония вручения музыкальной Премии «Золотой Граммофон».

Лауреатами премии стали 30 композиций, две из которых написаны поэтом Михаилом Гуцериевым на музыку Виктории Кохана: «Сердце – дом для любви» в исполнении Таисии Повалий и «Сумасшедшее счастье» в исполнении Аниты Цой, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. «Я, в первую очередь, хочу поблагодарить авторов этой замечательной песни, которая вдохновила не только меня, но и миллионы слушателей «Русского радио». Спасибо всем, кто отдал голос за эту прекрасную песню», - говорит Таисия Повалий

Для Аниты Цой нынешний год является юбилейным. Ровно 20 лет назад вышел её дебютный альбом – «Полёт». И потому эта награда стала для Аниты особенно ценной. «Двадцать лет на сцене – очень трепетно и сложно! Каждый раз приходится подтверждать, что ты в «обойме», что ты интересен, что ты готов на невероятные поступки ради своей любимой профессии и зрителей. Я очень благодарна авторам Виктории Кохана и Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву», - поделилась Анита Цой.

«А вам нравится эта песня?» – спросила Анита Цой у зала, и весь зал Кремлёвского Дворца выкрикнул «Да!» И это не удивительно, ведь "Сумасшедшее счастье" - настоящий народный хит. Композиция весь год украшала верхние строчки популярных хит-парадов и поднялась на самую вершину российского I-tunes.