Bergera «Отражение»

Исполнитель: Bergera, Название: «Отражение», Стиль: хэви-пауэр метал, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Среди современных российских метал-команд трудно найти такую, в которой бы музыкальная и текстовая составляющая находились бы в полном равновесии. Если уделяется пристальное внимание музыкальной составляющей, то нередко тексты про свет, свободу и крылья за спиной слушать просто неловко. Если же тексты могут конкурировать с лучшими образчиками Шарля Бодлера, Василия Жуковского и Николая Гумилева, то музыка так убога, что лучше бы ее не было вовсе.

Новосибирцы Bergera — редкое исключение из этого унылого правила. Парни рубят объемный и тщательно отшлифованный хэви-пауэр с довольно ощутимыми элементами прога. Название дебютного альбома «Отражение» намекает на то, что музыканты не просто занимают позицию сторонних наблюдателей, но и пропускают все вызовы современности через себя, испытывая при этом неизбежную боль. Иначе бы зеркала на обложке не были бы изображены в разбитом виде.

Песни, по большей части, стремительны и динамичны. Баллад в чистом виде в альбоме нет — если, конечно таковой не считать провокационную «Теперь ты со мной», повествующую об убийстве героем-романтиком любимой девушки, чтобы она от него никуда уже не ушла. Таких песен в мировой рок-индустрии немало, но они всегда уместны, потому как разоблачают психопатические состояния ослепленных страстью безумцев (от «Diane» Therapy? До «Марии» «Короля и Шута» и «Губы горят» «Элизиума»).

Впрочем, иногда, сумасшествие видится новосибирцам спасительным, ибо способно уберечь от несовершенств этого мира и глубоко укоренившегося страха смерти («Безумием свят»). Но в прочих треках заявлена более активная жизненная позиция. В адреналином «Рассвете» выносится суровый приговор «поколению Next», которое признает высшей культурной ценнюстью туго набитый купюрами карман и снова ходит строем. Исключительно злободневен «Страх», в котором наглядно демонстрируются, как сильные мира сего искусственно вызывают у нас панические состояния, чтобы нами было проще управлять. Именно так обычно строятся империи!

Ряд песен альбома повествует о несовершенной природе человека, с которой музыканты отнюдь не собираются мириться. «Чем круче грех, тем ты смелей», - говорится в песне «Мир мертвых», и эти слова можно смело ставить эпиграфом ко всему альбому. В этом смысле наиболее интересна «Ревность», где заглавный грех рассматривается под лупой: «Все что целуем, жаднор ревнуем... Есть красота — нет достоинств». Кто-то, возможно, назовет это менторством, но, на самом деле, внутренняя чистота участников Bergera побуждает их быть такими хлесткими и непримиримыми.

Порядок и с музыкой. Скептиков отсылаем ко второму треку альбома «Рассвет», где хитросплетенное барабанное соло изящно переходит в переборы переборы акустической гитары — и заершается все это великолепие одухотворяющими гитарными запилами. В общем, на нашей тяжелой сцене появился очень серьезный игрок, с навыками которого теперь не возможно не считаться.