Вадим Самойлов дал рецепт от семейных ссор

Первый большой сольный концерт Вадима Самойлова в Москве состоялся 11 ноября

Вадим Самойлов

Вадим Самойлов — человек серьезный и основательный, поэтому после распада «Агаты Кристи», случившегося в 2010-м, с представлением своего сольного проекта отнюдь не спешил. Музыканта нередко можно было увидеть в качестве специального гостя на юбилейных выступлениях коллег (Вячеслав Бутусов, Сергей Галанин, группа «Пикник») или на концертах-трибьютах, вроде «Песен для Аллы», но его сольное пост-агатовское творчество было до поры до времени тайной за семью печатями.

Качественный скачок произошел после того, как Вадим Рудольфович стал с 2014-го года ездить с гуманитарной миссией на Донбасс. Стали постепенно появляться новые песни, некоторые из которых имели социальный подтекст. Параллельно Самойлов как следует перелопатил все свои архивы, извлекая из них наиболее ценное. Так в его программе вновь оказались песни из «доисторических» альбомов «Агаты Кристи», а также черновики к альбому «Эпилог».

Скомпоновав весь этот пестрый материал должным образом, Самойлов собирался выпустить этой осенью новый альбом и представить его в клубе Stadium Live. Однако в какой-то момент концерт перестал позиционироваться как презентация, а на афише появилось скромная пометка «премьера новых песен».

Тем не менее, размах шоу впечатлял. Взяв за основу концепт прощальных концертов «Агаты Кристи» (где весь материал следовал в хронологическом порядке), Вадим Самойлов существенно расширил временные, стилистические и, если угодно, «брендовые» рамки, встроив в программу практически все находящиеся сейчас в работе песни, которые представляют, по-его мнению, какой-то интерес. Сам концерт исполнитель окрестил «путешествием из 80-х в 2018-й год».

Первые три архивные песни - «Голос», «Огни» и «Боже, я должен убить» - по идее должны были выполнять роль своеобразного пролога, но звучали они настолько современно и убедительно, что их запросто можно было принять за новинки. Особенно поражала аранжировка «Огней», которая вгоняла зрителей в транс почище знаменитой психоделической «Приснится мне, что я тебя» Найка Борзова. Видеоряд к ранней неизданной песне «Агаты Кристи» «Боже, я должен убить» явно отсылал к оформлению альбома «Второй Фронт», но, вопреки ожиданиям, ни одного трека с этого диска так и не прозвучало.

Зато уж на «Viva, Kalman!» Вадим Самойлов оторвался вволю и сопровождая наиболее ударные места текста экспрессивными междометиями. Не менее жарко было и во время «Нисхождения», перед которым певец совсем «по-пауковски» поинтересовался у зала «как бодрость духа?», обещая, видимо, тем самым полнейший «треш и угар». Небывалый энергетический всплеск произошел и на «В интересах революции», когда горели рукописи на экране, запаливались файеры в зале, а Вадим разоблачал современных горе-героев революционного движения: «И, как Навальный, заводным!» (взамен «и сексуально заводным»).

Первый сыгранный Самойловым блок песен «Агаты Кристи» содержал преимущественно не самые хитовые песни, но зато под «Щекотно», «Поход», «Корвет уходит в небеса» и «Четыре слова» было так удобно уйти в себя и поплавать в глубинах подсознания. Идеально для этого подходили и черновые песни к альбому «Эпилог». Изначальный вариант заглавной песни из этого диска («До») Самойлов исполнил вместе с канонической версией. Из этой же серии оказались «Тайна» и «Вот она, мечта». А вот «Слова закончились» того же периода воспринималась уже как полноправная композиция из арсенала нынешнего сольного творчества Вадима Самойлова.

Другую сольную вещь «Семь миллиардов богов» Вадим исполнил вместе со специально приглашенной этнической певицей. Царственная дива в сиреневом облегающем платье неспешно камлала в глубине сцены, музыканты создавали ей подходящий фон и, казалось, не будет этому конца и края. Но вот жрицу неведомого культа бережно увели за кулисы — и группа Вадима Самойлова сыграла новинку на музыку покойного клавишника «АК» Александра Козлова, во время которой Самойлов не забыл поблагодарить всезх своих коллег по прежней группе.

Настал черед хитового блока. Диванные эксперты нередко норовят уличить «агатовское» творчество в деструктивности. Вадим Самойлов достойно ответил им под проигрыш «Черной Луны», обнажив абсолютно созидательный подтекст этой, казалось бы, мрачной песни: «В минуты, когда вы ссоритесь и хотите послать друг друга, вспомните, как вы впервые сказали — Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!». Еще один прозаический фрагмент на основе «Как закалялась сталь» Николая Островского в «Сердцебиении» был хорошо известен публике, но, тем не менее, прозвучал столь же веско и пронзительно.

Три десятка сыгранных песен не оказались для группы Вадима Самойлова пределом. На прощание прозвучали «Никогда» и «Новая жизнь». К сожалению, ожидаемая многими «На Берлин» так и осталась за пределами сет-листа концерта — вероятно, потому, что в этот вечер Вадим Самойлов не хотел допускать ни малейшего намека на размежевание зрителей по политическим или каким-то иным воззрениям. Не случайно же он напутствовал удаляющихся зрителей пожеланием: «Всего вам самого светлого!».

Фото предоставлено пресс-службой артиста