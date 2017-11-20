]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Вячеслав Добрынин объявил о своем уходе со сцены

13:00 20.11.2017
Вячеслав Добрынин. Фото Mikhail Popov с сайта wikipedia.org
Вячеслав Добрынин. Фото Mikhail Popov с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Композитор и певец Вячеслав Добрынин признался, что сильно устал от шоу-бизнеса.

Сенсационное заявление музыкант сделал во время концерта «Эх, разгуляй!» в СК «Олимпийский» в Москве. «Я не хочу больше выходить на сцену, петь, топать. Сил на все это больше нет, – заявил 71-летний Добрынин порталу Дни.Ру. – К тому же очень мало артистов, с кем мне хотелось бы поработать. Уитни Хьюстон умерла, Барбра Стрейзанд далеко, Алла Пугачева, которую я знаю с 1971 года, сегодня занимается в основном семьей и поет очень избирательно».

На вопрос о том, что же во время нынешнего концерта вдохновило полного апатии артиста, Добрынин в шутку ответил: «Напишите, что это была «Виагра»». А потом добавил: «Со мной рядом сейчас очень красивая женщина, певица Вероника Андреева, вот я и возбудился».

На концерте Вячеслав Добрынин исполнил песню «Кто тебе сказал» в манере, близкой к речитативу.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.11.2017, 16:02
Гость: Юляша

будет как и всегда чесать по корпоративам.ему сцена нафиг не нужна.
20.11.2017, 14:18
Гость: xmyr

Эт он зря , шоу муз го он , самое время про бабушек старушек нудеть. А некоторые токо замуж собираюцо ,сделав поддтяжки и набив губы ботоксами.
20.11.2017, 13:55
Гость: Композитор и певец

Насчет композитора согласен.
А певец...
Нельзя быть певцом не выговаривая "ж","ч","с","ч","ш","щ","р" и другие буквы.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.