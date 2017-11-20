Вячеслав Добрынин объявил о своем уходе со сцены

Композитор и певец Вячеслав Добрынин признался, что сильно устал от шоу-бизнеса.

Сенсационное заявление музыкант сделал во время концерта «Эх, разгуляй!» в СК «Олимпийский» в Москве. «Я не хочу больше выходить на сцену, петь, топать. Сил на все это больше нет, – заявил 71-летний Добрынин порталу Дни.Ру. – К тому же очень мало артистов, с кем мне хотелось бы поработать. Уитни Хьюстон умерла, Барбра Стрейзанд далеко, Алла Пугачева, которую я знаю с 1971 года, сегодня занимается в основном семьей и поет очень избирательно».

На вопрос о том, что же во время нынешнего концерта вдохновило полного апатии артиста, Добрынин в шутку ответил: «Напишите, что это была «Виагра»». А потом добавил: «Со мной рядом сейчас очень красивая женщина, певица Вероника Андреева, вот я и возбудился».

На концерте Вячеслав Добрынин исполнил песню «Кто тебе сказал» в манере, близкой к речитативу.