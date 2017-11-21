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Александр Ф. Скляр выпускает альбом песен Высоцкого

10:00 21.11.2017
Александр Ф. Скляр. Фото Jarvi с сайта wikipedia.org
Александр Ф. Скляр. Фото Jarvi с сайта wikipedia.org
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Александр Ф. Скляр представил в Москве альбом песен Владимира Высоцкого «Оставайтесь, друзья, моряками!».

В пластинку вошло 14 композиций, которые музыкант придирчиво выбирал, пересушивая песни Высоцкого, обнаруженные в его фонотеке. Изначально Скляр остановился на 50-ти песнях, но для окончательного варианта альбома ему предстояло выбрать из них треть. Ставка была сделана на песни о морских странствиях. Не все из них были напрямую посвящены морской тематике, но каждая, так или иначе, повествовала о морских странствиях как метафоре жизненного пути. Степень постижения морской тематики Высоцким Скляра подкупила. Особенно его поразила песня «Вы в огне и на море», а также «В куски разлетится корона», представляющая собой изображение переломного момента в истории государства российского.

Задачей Александра Ф. Скляра было показать, как песни Владимира Высоцкого звучат в олдскульном рок-н-ролле и блюзе. По словам основного аранжировщика альбома Александра Белносова, возле Высоцкого не было подобного рода музыкантов, поэтому было вдвойне интереснее привлечь к записи исполнителей именно такой формации. В результате в записи альбома поучаствовали Николай Девлет-Кильдеев, Антон Хабибуллин, Сергей Летов, Дмитрий Харатьян, Никита Джигурда, Маша Макарова и Екатерина Гусева.

Альбом «Оставайтесь, друзья, моряками!» приурочен к грядущему 80-летию Владимира Высоцкого и 60-летию Александра Ф. Скляра. Релиз альбома осуществляет лейбл «Союз Мьюзик» 24 ноября.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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