Линда витиевато отвергла предложение Максима Фадеева о совместной работе
Линда © KM.RU, Евгений Стукалин
Больше 20-ти лет назад вышел их совместный альбом «Ворона», который разошелся тиражом свыше 1 миллиона 250 тысяч копий в России. Вспомнив об этом успехе, Фадеев предложил бывшей подопечной записать не менее успешную пластинку. «Для меня это один из самых удивительных периодов моей жизни, - написал Фадеев в своем инстаграме. - С «Вороной» связано много разных магических и странных событий. Но я хочу обратиться к Линде. Вспомни то время, как это было. Как это было по-настоящему. Мы сидели в студии, смеялись, писались. Это было единение музыки, желаний, ощущений. Многое в жизни изменилось. Мы стали другими. Но я по-прежнему с трепетом в сердце вспоминаю это время. Давай сделаем пластинку для наших поклонников. Одну единственную. В том же звуке. С теми же интонациями. С похожей энергией. Давай сделаем слушателям еще один подарок. Во всяком случае, я бы этого хотел».
Максим Фадеев. Фото с сайта max-fadeev.ru
Поклонники поддержали Фадеева, и попросили певицу согласиться на их совместный проект. Напомним, что сотрудничество Фадеева с Линдой прекратилось в 1999 году после выхода их третьего номерного диска «Плацента».
Линда © KM.RU, Наталья Ступникова
Спустя короткое время Линда ответила на предложение Фадеева вместе поработать, сделав это красиво и витиевато. Выступая в Красноярске 7 декабря 2017 года, Линда обратилась к Фадееву с новой песней «Ответ 21», сообщает «Стархит». «Несколько дней назад в соцсетях один попутчик моей жизни задал мне вопрос. Большое количество людей ждут ответа. Ответ прозвучит в песне «Ответ 21», которая родилась буквально вчера», - сообщила певица».
В новой песне артистка настоятельно порекомендовала «не ловить»:
Я ветер за гранью,
Сорваны маски
Я твою мантру чувствую кожей
Алые реки, мертвые сказки
Себя потерял - меня приумножил
Я направлю свет на твое опустевшее лето
Миллионы лет мы знали друг друга в рассветах
Никогда не бойся
Попросить прощенья
У Бога, у неба - не лови меня!
Просто успокойся
Пять минут от неба
Это очень много - я отпускаю тебя.