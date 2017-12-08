Линда витиевато отвергла предложение Максима Фадеева о совместной работе

Именитый продюсер Максим Фадеев объявил о своем желании вновь посотрудничать с певицей Линдой

Линда © KM.RU, Евгений Стукалин

Больше 20-ти лет назад вышел их совместный альбом «Ворона», который разошелся тиражом свыше 1 миллиона 250 тысяч копий в России. Вспомнив об этом успехе, Фадеев предложил бывшей подопечной записать не менее успешную пластинку. «Для меня это один из самых удивительных периодов моей жизни, - написал Фадеев в своем инстаграме. - С «Вороной» связано много разных магических и странных событий. Но я хочу обратиться к Линде. Вспомни то время, как это было. Как это было по-настоящему. Мы сидели в студии, смеялись, писались. Это было единение музыки, желаний, ощущений. Многое в жизни изменилось. Мы стали другими. Но я по-прежнему с трепетом в сердце вспоминаю это время. Давай сделаем пластинку для наших поклонников. Одну единственную. В том же звуке. С теми же интонациями. С похожей энергией. Давай сделаем слушателям еще один подарок. Во всяком случае, я бы этого хотел».

Максим Фадеев. Фото с сайта max-fadeev.ru

Поклонники поддержали Фадеева, и попросили певицу согласиться на их совместный проект. Напомним, что сотрудничество Фадеева с Линдой прекратилось в 1999 году после выхода их третьего номерного диска «Плацента».

Линда © KM.RU, Наталья Ступникова

Спустя короткое время Линда ответила на предложение Фадеева вместе поработать, сделав это красиво и витиевато. Выступая в Красноярске 7 декабря 2017 года, Линда обратилась к Фадееву с новой песней «Ответ 21», сообщает «Стархит». «Несколько дней назад в соцсетях один попутчик моей жизни задал мне вопрос. Большое количество людей ждут ответа. Ответ прозвучит в песне «Ответ 21», которая родилась буквально вчера», - сообщила певица».

В новой песне артистка настоятельно порекомендовала «не ловить»:

Я ветер за гранью,

Сорваны маски

Я твою мантру чувствую кожей

Алые реки, мертвые сказки

Себя потерял - меня приумножил

Я направлю свет на твое опустевшее лето

Миллионы лет мы знали друг друга в рассветах

Никогда не бойся

Попросить прощенья

У Бога, у неба - не лови меня!

Просто успокойся

Пять минут от неба

Это очень много - я отпускаю тебя.