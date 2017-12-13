Тараканы! «Larger Than… LIVE: 25th Anniversary Show» (2CD+DVD)

Исполнитель: Тараканы!, Название: «Larger Than… LIVE: 25th Anniversary Show», Стиль: панк-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

C 5 по 9 марта 2016 года в Москве состоялось историческое событие. Группа «Тараканы!» по случаю своего 25-летия четырежды собрала вместительную площадку «ГлавКлуб». Был поставлен абсолютный рекорд, до которого ни до, ни после не дотянулась ни одна отечественная пнк-группа.

Каждый из концертов заметно отличался от соседнего сет-листом и количеством участников. Не зафиксировать это великолепие для поклонников и их потомков было бы величайшей глупостью, поэтому «Тараканы!» озаботились релизом на CD и DVD, куда вошли наиболее яркие моменты всех четырех выступлений.

Аудиоверсию запросто можно воспринимать как автономный концертный релиз «Тараканов!». Начинают музыканты с истоков вспомнив свои «визитные карточки» еще того времени, когда коллектив носил гордое название «Четыре Таракана!». Одноименная вещь, «Мальчики-танчики», «Мне плохо с утра» и «Крыса» дают довольно исчерпывающее представление о полулегендарном периоде, но исполняет их Дмитрий «Сид» Спирин уже с учетом наработанного опыта.

Особенно это заметно по песне «Мальчики-танчики», где в сточке «и порою умирают дети» на смену юношеской бесшабашности пришли интонации горечи и сострадания. А в «Крысе» за подростковый максимализм отвечают ребята из команды Zapoi.

Спецгости концерта — отдельная тема. Несмотря на их обилие (расплодилось, понимаешь, как тараканов) нельзя сказать, что они как-то существенно влияют на посыл песен и настроение концерта. Недаром мальчишкам и девчонкам из дружественных коллективов Спирин доверил исполнять преимущественно несерьезные песни.

Впрочем, и тут есть свои оазисы, к коим относится участие группы Monkey Business на выстраданной, но потешной «Просто сделать это». Духовая секция здесь абсолютно на своем месте, а лукавый вокалист вполне уютно чувствует себя в образе панк-звезды, по-своему обороняющейся от навязчивого девичьего внимания. На этом фоне его поздравление зрительниц с их профессиональным праздником 8 марта выглядит откровенно провокационно, что тоже работает на образ.

Некоторые гости концертов уверенно чувствуют себя и на драматичных песнях. Вне конкуренции, пожалуй, Anakondaz, зачитавшие беспощадный рэп в «Самом счастливом человеке на Земле». В отличие от большинства своих коллег, они не прячутся за спинами у «Тараканов!», а делают полноценное шоу наравне с Сидом. Хороша и Лусинэ Геворкян, со смехом признавшаяся после «Пяти слов», что любит «Тараканов!» все 25 лет из 25-ти прожитых.

Видеоверсия концерта удобна тем, что под каждым номером проставлена дата, когда это было сыграно и снято. Архивариусам группы «Тараканы!» будет чем поживиться. Бесценен и видео-бонус с тремя песнями - «Панк-рок песня», «Поезд в сторону Арбатской» и «Много телок и пиво» с различными затеями, которые неутомимый Сид устраивает для своей паствы. А в красивый пухлый диджибук вошли фотографии с лучшими моментами концерта, включая сценические пляски маленькой феечки на «Плохих танцорах» и головокружительный полет отчаянного басиста Александра Пронина.