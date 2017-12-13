Катя Семенова развелась с неверным мужем

Звезда 80-х Катя Семенова объявила о разводе со своим мужем Михаилом Церишенко

Вместе они прожили четверть века и считались образцовой парой. Однако в какой-то момент певица узнала, что супруг-юморист ей изменяет. «Цирк закрылся! Мой бывший муж со своей партнершей. Я надеюсь,что когда-нибудь смогу отмыться. Я не хотела никого обманывать, так получилось», - поделилась эмоциями Екатерина в «Инстаграме».

Проблемы в семействе Семеновых образовались еще год назад. До последнего артистка надеялась, что их как-то можно разрешить, но теперь опустила руки. «Мне позвонила эта женщина, рассказала такое, что я просто была в шоке, - рассказала Семенова «СтарХиту». - У меня развилась реактивная депрессия на почве переживаний, но брак все равно пыталась спасти. Заявление на развод подали еще тогда, но процесс приостановили. Я надеялась, но теперь прощать на намерена. Не может человек случайно изменять два года. А это продолжается уже два года».

Сам Михаил Церишенко не отрицает факт своей неверности. «То, что вы про меня здесь пишите — абсолютная правда. Только я еще и идиот. 25 лет вместе, привык, стал воспринимать счастье как нечто само собой разумеющееся. Теперь прозрел, да, видимо, поздно», - написал Михаил в инстаграме.

Предполагаемой возлюбленной Церишенко является актриса Наталья Старых. Однако она отрицает факт близких отношений с мужчиной, хотя действительно с ним знакома. «Я не знаю, зачем Екатерина все это написала, - недоумевает актриса. - Вообще не понимаю, что происходит. Я даже не знала, что они разводятся. Да мне это и не интересно»