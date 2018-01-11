]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Названа предварительная дата прощания с Владимиром Шаинским

12:27 11.01.2018
Владимир Шаинский. Фото с сайта wikimedia.org
Владимир Шаинский. Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Церемония прощания с композитором Владимиром Шаинским предварительно назначена на 16 января 2018 года.

Гражданская панихида по мастеру детской песни должна состояться в Центральном Доме литераторов в Москве, сообщил ТАСС сын композитора Вячеслав Шаинский. «Предварительная договоренность - 16-е число, Дом литераторов», - сказал он, добавив, что похороны, скорее всего, состоятся в тот же день.

Окончательно утвержденная дата будет зависеть от сроков оформления необходимых документов в США. Ранее вдова композитора Светлана Шаинская сообщила ТАСС, что в качестве возможного места захоронения рассматривается три кладбища - Новодевичье, Троекуровское и Ваганьковское.

Владимир Шаинский скончался 25 декабря 2017 года в возрасте 92 лет в США.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.01.2018, 13:01
Гость: Зоя

Выдающегося композитора надо похоронить на Новодевичьем кладбище со всеми почестями.
Царство Небесное и вечный покой усопшему Владимиру.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.