Названа предварительная дата прощания с Владимиром Шаинским

Церемония прощания с композитором Владимиром Шаинским предварительно назначена на 16 января 2018 года.

Гражданская панихида по мастеру детской песни должна состояться в Центральном Доме литераторов в Москве, сообщил ТАСС сын композитора Вячеслав Шаинский. «Предварительная договоренность - 16-е число, Дом литераторов», - сказал он, добавив, что похороны, скорее всего, состоятся в тот же день.

Окончательно утвержденная дата будет зависеть от сроков оформления необходимых документов в США. Ранее вдова композитора Светлана Шаинская сообщила ТАСС, что в качестве возможного места захоронения рассматривается три кладбища - Новодевичье, Троекуровское и Ваганьковское.

Владимир Шаинский скончался 25 декабря 2017 года в возрасте 92 лет в США.

