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Электростанция с обложки культового диска Pink Floyd выставлена на продажу

13:25 19.01.2018
Фрагмент обложки альбома «Animals» группы Pink Floyd
Фрагмент обложки альбома «Animals» группы Pink Floyd
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Бездействующая электростанция Баттерси, которая вошла в историю благодаря обложке альбома «Animals» группы Pink Floyd, опять продается.

Общая сумма сделки составила рекордные 1,6 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает РИА «Новости». «Я могу подтвердить, что компания Battersea Project Holding Company Limited одобрила начало сделки, в результате которой произойдет реорганизация схемы владения электростанцией. Данная сделка является свидетельством преданности акционеров Баттерси и Лондону», — заявил представитель управляющей компании Battersea Power Station Development Company.

Сооружение будет полностью переоборудовано, и к 2020 году в нем разместится жилой комплекс, а также офисные помещения, в том числе новая лондонская штаб-квартира Apple, торговый центр и рестораны.

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки, Недвижимость, Элитная недвижимость
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