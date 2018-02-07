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Четыре представителя России дебютировали в британской постановке «Кармен»

10:45 7.02.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами
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Четверо российских артистов из России дебютировали 6 февраля на сцене Королевского театра оперы и балета в Лондоне.

Заглавную партию в легендрной опере Жоржа Бизе «Кармен» в постановке австралийского режиссера Барри Коски исполнила певица из Санкт-Петербурга Анна Горячева.

Директор театра сэр Антонио Паппано рассказал РИА «Новости», что меццо-сопрано Горячева на прослушивании произвела огромное впечатление на жюри, и заверил, что ее выступление стало грандиозным успехом. Партию Кармен Горячева разделила с француженкой Гаэль Аркез.

Еще одна жительница России – Кристина Мхитарян, в недавнем прошлом участница молодежной программы Большого театра – дебютировала на сцене Королевского театра оперы и балета в роли Микаэлы. В другом составе эту роль исполнит британка Сюзанна Херрелл.

Российская певица меццо-сопрано Айгуль Ахметшина – участница молодежной программы Ковент-гардена – исполнила партию Мерседес. Делить эту роль она будет с француженкой Адель Шарве. Шестнадцатого февраля впервые в Ковент-Гардене выступит российский баритон, солист Мариинского театра Алексей Марков. Он будет исполнять партию Эскамильо поочередно с литовцем Костасом Сморигинасом.
 

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Театральные премьеры в мире
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