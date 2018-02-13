Ученые выявили точный возраст формирования музыкальных предпочтений

Исследование, проведенное New York Times, выявило, что у мужчин музыкальные предпочтения формируются примерно в возрасте 13−16 лет, у женщин — в возрасте 11−14 лет.

Наблюдение было проведено изданием New York Times с опорой на анализ музыкального стримингового сервиса Spotify, сообщает «Популярная механика». Результаты показали, что песни, которые мы слушаем в течение подросткового возраста, в итоге формируют наши музыкальные вкусы.

NYT проанализировало каждую песню, выпущенную между 1960 и 2000 гг. и занимавшую верхние позиции чарта Billboard. К примеру, трек группы Radiohead «Creep»: исследование показало, что песня является 164-й по популярности среди мужчин в возрасте 38 лет. Этим мужчинам было около 14 лет, когда трек был выпущен — в 1993 году. При этом «Creep» не входит даже в триста любимых песен для тех, кто родился на 10 лет раньше или позже. Например, песня «Just Like Heaven» была выпущена The Cure в 1987 году и сейчас популярна среди женщин в возрасте 41 года (на момент выхода песни им было примерно 11 лет).

Изучив статистику, NYT пришло к выводу, что музыкальные предпочтения мужчин формируются приблизительно в возрасте 13−16 лет (чаще всего — в 14 лет), а музыкальные предпочтения женщин — в возрасте 11−14 лет (чаще всего — в 13 лет). Интересно, что, по данным исследования, музыка, которую молодые люди слушают в возрасте 20 лет влияет на их музыкальные вкусы в два раза слабее, чем та, которую они слушали в подростковый период.