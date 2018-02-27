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Названо имя самого продаваемого музыканта мира

11:51 27.02.2018
Эд Ширан. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook
Эд Ширан. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook

Английский бард-рокер музыкант Эд Ширан признан самым продаваемым музыкантом 2017 года.

Об этих результатах свидетельствует доклад Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), сообщает РИА «Новости». Согласно этому докладу, третий студийный альбом музыканта Divide стал самым продаваемым во всем мире в 2017 году и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах. Самой продаваемой композицией альбома стала Shape of You.

Примечательно, что впервые за историю существования рейтинга IFPI на первом месте оказался альбом и композиция, принадлежащие одному музыканту.

Доклад напоминает, что в 2016 году этот рейтинг возглавлял канадский рэпер Дрейк, который в этом году опустился на второе место с альбомом More Life.

Третье место в рейтинге заняла кантри-поп исполнительница Тейлор Свифт со своим шестым студийным альбомом Reputation.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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