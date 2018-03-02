Приходько предложила клеймить артистов, выступающих в России

Украинская певица Анастасия Приходько предложила ставить специальные отметки тем местным артистам, которые гастролируют на территории России, пишет издание «Главред».

По мнению Приходько, такие артисты, должны быть под особым контролем властей. Ну, а чтобы сразу было понятно, кто есть кто, певица предложила во время пересечения границы заставлять артистов, возвращающихся из России, записывать видео.

«Можно делать так: когда артист пересекает границу, возвращаясь из России в Украину, прямо на таможне записывать с ним видео. Пусть скажет на камеру: «Я — предатель. Во время войны я поехал(ла) на гастроли в Российскую Федерацию», - заявила Приходько.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для артистов, которые гастролируют в России.