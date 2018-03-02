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Приходько предложила клеймить артистов, выступающих в России

10:03 2.03.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Украинская певица Анастасия Приходько предложила ставить специальные отметки тем местным артистам, которые гастролируют на территории России, пишет издание «Главред».

По мнению Приходько, такие артисты, должны быть под особым контролем властей. Ну, а чтобы сразу было понятно, кто есть кто, певица предложила во время пересечения границы заставлять артистов, возвращающихся из России, записывать видео.

«Можно делать так: когда артист пересекает границу, возвращаясь из России в Украину, прямо на таможне записывать с ним видео. Пусть скажет на камеру: «Я — предатель. Во время войны я поехал(ла) на гастроли в Российскую Федерацию», - заявила Приходько.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для артистов, которые гастролируют в России.

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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02.03.2018, 14:42
Гость: Гость

«Я — предатель. Во время войны я поехал(ла) на гастроли в Российскую Федерацию» - а почему, кстати, она не предлагала записать такое же видео с Петей, когда он возвращался с Мальдив. Типа, "Я — предатель. Во время войны я отдыхал на Мальдивах, и еще я торгую конфетами в Российской Федерацией". Наверное, здесь дело не в предательстве, а в конкуренции. Да, те артисты, которые гастролируют в России, они лучше, поэтому и у нас на них еще некоторые ходят, в отличие от всех остальных. Сейчас все эти певцы и певички реально в такой заднице - на их концерты уже практически никто не ходит, поэтому где им зарабатывать деньги, я вообще не пойму. Некоторые хотя бы умудряются заработать в России, а остальные же реально никому не нужны. Она бы еще предложила их всех запретить, тогда сразу бы исчезла конкуренция. Только даже при отсутствии выбора, мало кто пойдет на Приходько. Я бы на нее даже за бесплатно не пошла - зачем тратить свое драгоценное время на не пойми кого...
02.03.2018, 14:32
Гость: Нужно посоветовать

30-Серебрякову тату сделать - красный кленовый листик на лоб. Чтоб сразу понятно было, чью национальную идею он излагает :)
02.03.2018, 13:43
Гость: Туся

Зависть скверная штука. Знает хорошо эта звездуля, что никому в России не нужна, вот и завидует более успешным.
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