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Определены первые финалисты конкурса «Евровидение»

00:12 9.05.2018
Фото Andres Putting с сайта eurovision.tv
Фото Andres Putting с сайта eurovision.tv
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В Лиссабоне завершился первый полуфинал популярного конкурса «Евровидение».

В этом году организаторы конкурса, Европейский вещательный союз, внес новые корректировки в регламент конкурса. В частности, изменения коснулись национальных жюри. По новым правилам, член жюри не должен быть связан с участником конкурса или автором песни.

Было изменено также то, как ведется подсчет голосов жюри. Если раньше один из пяти членов жюри ставил песню в последнее место, а остальное в первое, то это лишало права получить возможность 12 баллов. Теперь же мнение ожного жюри в отдельности будет иметь меньший вес по сравнению с мнением большинства.

По итогам первого полуфинала, в финал прошло 10 конкурсантов из: Австралии, Эстонии, Кипра, Израиля, Литвы, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии. За бортом конкурса остались Азербайджан, Исландия, Бельгия, Белоруссия, Македония, Хорватия, Греция, Армения, Швейцария.

Второй полуфинал состоится 10 мая. Россию на конкурсе представляет Юлия Самойлова с песней «I Won't Break», она выступит во втором полуфинале под 6 номером. Финал конкурса пройдет 12 мая. 

Темы: Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Шоу и представления в России и за рубежом, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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09.05.2018, 08:58
Гость: Анна

Небось Израилю дурачки дадут на этом политизированном конкурсе. Когда как никогда реальна война Израиля с ИРаном. Это когда ТРамп сделал еще один шаг в сторону войны с ИРаном,отменив ядерную сделку с ИРаном. . Это при "ястребах" ПОмпео и Болтоне те кто хочет развязать войну в Иране до юбелея революции в Иране 1979 т.е до 2020 года. Дадут Израилю скорее всего,в 2019 году будут петь под бомбами ИРана,Ливана, еще каких-нибудь арабских стран. УКраина - это детский сад по-сравнению с Ближним Востоком. Наши тоже своего конкурсанта отправят. "Подождите шашками махать " кричать будет поздно уже там шашками уже не помашут,а побьют.
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