Определены первые финалисты конкурса «Евровидение»

В Лиссабоне завершился первый полуфинал популярного конкурса «Евровидение».

В этом году организаторы конкурса, Европейский вещательный союз, внес новые корректировки в регламент конкурса. В частности, изменения коснулись национальных жюри. По новым правилам, член жюри не должен быть связан с участником конкурса или автором песни.

Было изменено также то, как ведется подсчет голосов жюри. Если раньше один из пяти членов жюри ставил песню в последнее место, а остальное в первое, то это лишало права получить возможность 12 баллов. Теперь же мнение ожного жюри в отдельности будет иметь меньший вес по сравнению с мнением большинства.

По итогам первого полуфинала, в финал прошло 10 конкурсантов из: Австралии, Эстонии, Кипра, Израиля, Литвы, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии. За бортом конкурса остались Азербайджан, Исландия, Бельгия, Белоруссия, Македония, Хорватия, Греция, Армения, Швейцария.

Второй полуфинал состоится 10 мая. Россию на конкурсе представляет Юлия Самойлова с песней «I Won't Break», она выступит во втором полуфинале под 6 номером. Финал конкурса пройдет 12 мая.